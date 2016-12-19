Bu makalemizde HTTPS'nin ne anlama geldiğini ve güvenlikte ne gibi bir rol oynadığı konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere internet sitelerine, adres çubuğunda gördüğünüz HTTP (http://) protokolü ile bağlanıyoruz. Bazı internet sitelerinde ise bu protokolün HTTPS (https://) ile...