Son Yazılar
Dark Passage CS: GO Takımı İle Sözleşme Yenilemedi
Bundan yaklaşık sekiz ay önce Death Trap Counter-Strike: Global Offensive takımının oyuncularının Death Trap bünyesinden ayrılıp bağımsız olarak CS: GO oynamaya devam ettiğini haber yapmıştık (bu habere ulaşmak için tıklayın). Bu haberimizin üzerinden bir süre geçtikten...
Windows 10 Düşük FPS Sorununu Çözme Rehberi
Windows 10'a 2 Ağustos 2016'da gelen yıldönümü güncellemesi ile birlikte Game DVR isimli bir özellik oyunlarda FPS yani saniyede alınan kare sayısını limitlemeye başladı. Özellikle online oyunlarda bu limitleme dezavantajlara neden oldu. 60Hz üzerinde...
Programlama Yapmak İçin İngilizce Bilmek Gerekli Mi?
Bu makalemizde programlama yaparken İngilizce dilini bilmenin gerekli olup olmadığı konusunda bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz üzere neredeyse tüm programlama dillerindeki mantık yapısı ve terimler İngilizce dilindedir. Bu terimleri öğrenmek oldukça kolay. Örneğin "if" kelimesinin karşılığının "eğer" olduğunu...
Hearthstone’a iOS Kullanıcılarını Kıskandıracak Android Güncellemesi Geldi
Hearthstone Android kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin detaylarını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. Bugün (26 Ocak 2017) Hearthstone'un Android uygulaması için Google Play üzerinden bir güncelleme yayınlandı. Güncellemenin boyutu küçük olsa da sonrasında oyuna girildiğinde...
Gaming İstanbul (GIST) 2017 Oyun Fuarı Haftaya Başlıyor
Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenmiş olan Gaming İstanbul, bu yıl düzenleyeceği fuarın kapılarını haftaya açıyor. Oyuncuların kaçırmak istemeyeceği fuar hakkındaki detaylar yazımızın devamında. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen fuar hakkında detaylı bilgi: Gaming İstanbul (GIST) 2016 Eğer geçtiğimiz yıl...
HTTPS (SSL) Kulllanan İnternet Siteleri Güvenli Midir?
Bu makalemizde HTTPS'nin ne anlama geldiğini ve güvenlikte ne gibi bir rol oynadığı konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere internet sitelerine, adres çubuğunda gördüğünüz HTTP (http://) protokolü ile bağlanıyoruz. Bazı internet sitelerinde ise bu protokolün HTTPS (https://) ile...
Pokemon Go Güney Kore’de İndirilebilir Oldu
Pokemon Go oyunu geçtiğimiz yıla damgasını vuran çılgınlıklardan biriydi. 2017 yılı ile birlikte bu çılgınlığın sona erdiğini ve oyuncu sayısında azalma yaşadığını görsek de Güney Kore için bu çılgınlık yeni başlıyor. Pokemon Go'nun Güney Kore'de...
Mekanik Klavye Seçim Rehberi
Bu yazımızda mekanik klavye seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğine değineceğiz ve tecrübelerimize dayanarak bazı tavsiyeler vereceğiz. Mekanik Klavye Nedir? Günümüzde klavyelerin büyük bir çoğunluğu düşük maliyeti nedeniyle rubber dome switch kullanıyor. Bu switch, zar benzeri bir yapıyla...
İstanbul’da Elektrik Kesintisinin Nedeni Siber Saldırı Olamaz!
31 Aralık 2016 yılbaşı gecesi birkaç gündür İstanbul genelinde gerçekleşen uzun süreli elektrik kesintilerin nedeni hakkında bir açıklama yapıldı. Bu yazımızda elektrik kesintilerinin nedeninin siber saldırılar olduğunu belirten açıklamaya ve bu açıklamanın neden yanlış...
iPhone Otomatik Düzeltme İçin Yeni Yöntem Geliyor
Apple, iPhone cihazlar için yeni bir klavye modeli getiriyor. Bu model ile birlikte otomatik düzeltme sorunlarının çözüleceği konuşuluyor. Apple’ın amiral gemisi olan iPhone akıllı telefonlarda da tıpkı diğer Android telefonlarda olduğu gibi kullanımı kolaylaştırmak için bazı araçlar bulunuyor....