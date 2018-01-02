Uzun yıllardır, otomotiv sektörünün kendi arasındaki amansız rekabet, yalnızca araçların modellerine dayalı dış hatları ile motor hacim ve kapasiteleri endeksli olarak sürmekteydi. Ancak söz konusu kapışma, bundan böyle artık batarya teknolojisi arenasında cereyan edecek gibi görünmekte!

Michigan Üniversitesi öncülüğünde bir araya getirilen büyük marka yöneticileri ile saygın bilim insanları, Dr. Knobloch önderliğinde kurulan eşsiz bir ekip ile hayali gerçeği taşımak için kolları çoktan sıvamış oldu. Performansı arttırmanın en etkin yolunun, kimyasal tabanlı bataryalar değil; elektrik ile çalışabilen akıllı bir otomobilin bataryasına entegre etmek fikri olduğunu kabul eden ekip, bu uğurda çalışmalarını hızla sürdürmekte…

Yaklaşık olarak dört yıllık bir süreyi aşan ve çalışmalarının ilk meyvelerini de toplamaya başlayan uzman ekip, konuşabilme yeteneğine de sahip olan bir elektrikli otomobil bataryası prototipi geliştirmeyi başardı. Her türlü verinin, sürekli olarak işlenmesi prensibine dayanan ve geri bildirimlerde bulunmak sureti ile hava ve yol durumu gibi bilgileri de anında güncelleyerek, değiştirme olanağı bulan akıllı söz konusu teknoloji; laboratuvar ortamında meydana getirilen simülasyon testleri sırasında, yüz bin mil mesafesinde test edildi. Ardından, bu teknolojiye öncülük etmeye en müsait model olarak görülen bir Hibrit Ford Fusion’a entegre edilen akıllı sistem, beş bin uzunluğundaki gerçek mesafeyi de başarı ile kat etti.

İlgili teknolojinin, elektrikli akıllı otomobil sektörüne dair birçok sorunu kökünden çözeceği de belirtiliyor. Örneğin, artık çok daha küçük boyutlarda olmasına rağmen; eskisinden kat kat güçlü bataryaların üretimi oldukça mümkün olarak görülüyor. Ayrıca, özellikle soğuk iklim şartları ve hava durumlarında da klasik motor sistemine sahip otomobillere kıyasla, herhangi bir dış etkenli sorunla karşılaşmadığı da öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.