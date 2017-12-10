Son zamanlarda ne kadar video içerik üretenler ön plana çıksada bloglara olan ilgi hâlâ devam ediyor. Tıpkı YouTube üzerinde video yayınlayanlar gibi kamera karşısına geçmeden sadece bildiklerinizi ya da yaşadığınız hayat deneyimlerini ve öğrendiğiniz yeni şeyleri yazarak para kazanabilirsiniz.

Konu içerisinde internet sitesi oluşturma konusunda size yabancı terimler kullanabiliriz, bu terimleri konu sonunda basit bir şekilde açıklayacağız.

Blog Yazmaya Nereden Başlamalıyım?

Blog yazmaya başlamanız için bir web sitenizin olması yeterlidir. Herhangi bir kodlama ya da tasarım bilginiz olmadan basit bir web sayfası oluşturabilir ve içeriklerinizi yayımlayabilirsiniz.

En popüler blog servisleri Google’ın kendi bünyesinde barındırdığı Blogger ve açık kaynaklı olarak geliştirilen WordPress’dir. Blogger tamamen ücretsizdir, sizden ek bir özellik kullanmanız için ücret talep edilmez. WordPress’in üyelik modeli ile çalışan kendi sitesi üzerinden verdiği alt blog servisiyle de 5 dakika içerisinde “bloglamaya” başlayabilirsiniz.

WordPress’in alan adı ve hosting satın alarak tamamen veri tabanı ve diğer tüm özelliklerin sizin kontrolünüzde olduğu bir yapısı daha var ancak bu konu ayrı bir içerik. Bu sebeple eğer tüm kontrolün sizde olduğu bir WordPress site kurmak istiyorsanız bu konuda uzun araştırmalar yapmanız gerekli.

Hangi konuda bloglamalıyım derseniz bu tamamen size kalmış, konu girişinde de belirttiğimiz gibi edindiğiniz bilgi ve deneyimleri paylaşarak başlayabilirsiniz.

Blog Nasıl Kazanç Elde Ederim?

Tıpkı yazılı medya kuruluşları gibi sizinde gelir modelinizin temelini reklamlar oluşturacaktır. Görsel reklamlar ya da içerik pazarlaması ile herhangi bir ürün tanıtımı size yazdığınız blog üzerinden kazanç elde etmenize yardımcı olacaktır.

Reklam yayınlayarak kazanç elde edebileceğiniz en iyi platform yine Google’a bağlı Adsense’dir. Blogunuzu açtıktan ve belirli bir içerik sayısına ulaştıktan sonra buraya yayıncı olarak başvurabilirsiniz. Ayrıca blogunuzun bilinirliği arttıkça çeşitli konularda reklam vermek isteyenlerde sizlerle iletişime geçecektir. Bu yüzden sitenize mutlaka iletişim sayfası ekleyin.

Alan Adı: .com, .net ve .org gibi uzantılara alan adı (domain) denilmekte. Popüler alan adlarına yıllık ödeme ile sahip olabilirken .tk gibi bazı alan adları da ücretsiz olarak elde edilebilir.

Hosting: Bir sunucunun küçük ve sanal bir bölümü kiralamaya denir. Hosting içerisinde sitenizin dosyalarını barındırabilrisiniz. Aylık ya da farklı özelliklere sahip paketlerle satın alabilirsiniz. Ücretsiz bazı alternatifler olsa da eğer emek harcayacağınız bir proje oluşturacaksanız riske girmenizi tavsiye etmiyoruz.