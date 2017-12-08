Bu aralar adını sıkça duyduğunuz Bitcoin, sanal bir para birimidir. 2009 yılında Amerika’da ortaya çıkmış son iki yıldır ise tüm dünyada kullanılır hale gelmiştir. Herhangi bir devlet ya da finans kuruluşu ile bağlantısı yoktur.

Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto adında bir Japondur. Geliştirdiği özel bir şifreleme formatı sayesinde Bitcoin‘i oldukça güvenilir bir para birimi haline getirmiştir.

Bitcoin offline (çevrimdışı) ya da online (çevrimiçi) olarak depolanabilir. Online depolanma Bitcoin borsaları tarafından yapılmaktadır. Offline depolama ise hem sizin tarafınızdan yapılabildiği gibi hemde borsalar tarafından da yapılmaktadır. Eğer kendiniz Offline olarak paranızı saklamak isterseniz bir coin cüzdanı satın almanız gerek.

Yaratıcılarına göre Bitcoin’in çıkış nedeni, 1992 ve 2006 yıllarında ki ekonomik kriz sonrası kişilerin cebindeki paraların çok önemli ölçüde değer kaybetmesi ve ülkeler arası para transferi sağlayan Western Union‘un yüksek komisyon oranlarına sahip olması.

Bitcoin’in değerinin giderek artmasının en önemli nedeni sınırlı sayıda çıkarılabiliyor olması yani kısacası bir süre sonra tükenecek olması. Bir ülke istediği miktarda kendi para birimini basabilir ve para bir anda Dolar ve Euro karşısında değersizleştirebilir ancak Bitcoin‘de böyle bir durum söz konusu değil.

Bitcoin transferleri, banka transferleri gibi anlık olarak gerçekleşmiyor. Bunun sebebi tamamen güvenlik ve yüksek şifrelemeye sahip olmaları. Transfer işlemi, şifrelemenin birden fazla sunucu tarafından ortak şekilde çözümlenmesi ve onaylanması sonrasında yapılabiliyor. Bu işlem ortalama olarak 10 dakika sürüyor. Bitcoin madencileri ise işte bu işlem sırasında kazanç elde ediyor. Transfer işlemleri için kullanılan işlemcilere sağladıkları katkıya göre Bitcoin veriliyor.

Bitcoin Nasıl Satın Alınır?

Bitcoin’in kendi borsaları bulunuyor, bu borsalar üzerinden tıpkı hisse senedi alır gibi alım yapabiliyor. İstediğiniz tutarlarda alım veya satım emri verebiliyorsunuz. Yabancı borsalar olduğu gibi yerli borsalar da mevcut. Hemen hemen her Bitcoin borsasının kuru farklılık göstermekte. Örneğin yabancı bir borsada 1 Bitcoin’i 55,000 TL karşılığında satın alabilirken yerli bir borsada 1 Bitcoin’i 56,000TL karşılığında satın alabilirsiniz. Hatta bunu fırsata çevirenler insanlar da bulunuyor. Bu kişiler, öncelikle yabancı bir borsadan alım yapıyor. Sonrasında aldığı bu Bitcoin’leri yerli borsada satışa çıkarıyor ve Bitcoin artmasa bile belirli tutarlarda kâr elde edebiliyor.