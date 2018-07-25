S team, her ne kadar oyun denilince akla gelen ilk platform olup bünyesinde yüzlerce geliştirici çalıştırıyorlar olsa da tasarım olarak yenilikçi bir platform değil. Steam Chat olarak adlandırılan Steam’in mesajlaşma özelliğine geçtiğimiz aylarda yıllar sonra ilk defa yeni bir tasarım beta sürüm olarak gelmişti. Özellik beta sürümdeyken de kullanıcılar tarafından yüklenebiliyordu ancak bazı hataları vardı ve performans anlamında yeterince stabil çalışmıyordu. Üstelik sesli arama gibi temel özellikler karşı taraf da beta katılımcısı değilse hiç kullanılamıyordu. Dün akşam saatlerinde ise bahsettiğimiz bu yeni arayüz sonununda güncelleme olarak tüm kullanıcılara gönderildi ve Steam’in yeni chat arayüzü tam sürüm olarak yayımlanmış oldu.

Yeni Steam Chat Özellikleri

GIF ve Medya Paylaşımı

Discord gibi güncel iletişim uygulamalarında standart olan GIF, video ve müzik gibi gömülü medya gönderme özelliği bu güncellemeyle birlikte Steam Chat’e de geldi. Her türlü gif dosyasının yanı sıra Youtube, Soundcloud gibi pek çok siteyi desteklediğini belirtmekte fayda var.

Anlık Güncellenen Mesajlar

Steam kullanıyorsanız eski arayüzde muhtemelen arkadaşlarınıza özel mesajla gönderdiğiniz linklerin bir kısmı sizde gönderilmiş olarak gözükse de yasaklı olmaları sebebiyle karşı tarafa {LINK REMOVED} olarak gitmiştir. Steam, yeni chat arayüzünde mesajları anlık olarak güncellediği için bu sorun ortadan kalktı ve mesajınız karşı tarafa iletilemediğinde veya bağlantı silindiğinde sizin mesaj pencerenizde de aynı şekilde gözükecek yani bu durumdan haberiniz olacak.

Mesaj Geçmişi

Eski arayüz kullanıcılarının bildiği üzere konuşmanın üzerinden birkaç saat geçtiyse ve konuşma penceresi kapatıldıysa eski mesajlar sadece Steam mobil uygulamasından okunabiliyordu. Yeni chat arayüzüyle birlikte 15 gün öncesine kadar gönderilmiş olan mesajları tekrar okuyabiliyorsunuz.

Grup Chat

Steam’de grup chat oluşturma özelliği zaten yıllardır vardı ancak yeni güncellemeyle birlikte grubun kalıcı olması için grup sayfası oluşturmak gerekmiyor, sadece arkadaşlarınızı eklemek yetiyor. Üstelik Discord’da olduğu gibi gruba birden fazla metin ve ses kanalı ekleme, isimlendirme, grup fotoğrafı ekleme, bildirimleri kapatma gibi pek çok özellik eklenmiş. Yeni arayüz sayesinde kullanımı da çok basit olmuş.

Oyuna Göre Listeleme ve Detaylı Oyun Bilgisi

Steam chat üzerinde arkadaşlar eskiden oyunda olanlar en üstte olacak şekilde alfabetik olarak sıralanıyordu. Güncellemeyle birlikte CS: GO, Dota 2, PUBG gibi çok sayıda arkadaşınızın o anda oynadığı oyunlar listede ayrı bir kategori olarak gözüküyor. Üstelik bazı oyunlarda maçın skoru veya oyuncunun o sırada yaptığı işlem gibi detaylı bilgilere oyunu başlatmak gerekmeden ulaşılabiliyor.

Diğer Özellikler

Favori Arkadaşlar: En çok konuştuğunuz arkadaşlarınızı isminizin hemen altında bulunan alana sürükleyerek onları her zaman en üstte görebiliyorsunuz.

Takma Ad: Eğer bir kişiye takma ad koyduysanız artık arkadaş listenizde o kişiyi doğrudan koyduğunuz takma adla göreceksiniz. Eskiden bunun yerine parantez içinde takma ad gözükmekteydi.

Sürükleyerek Kategoriye Ekleme: Özellikle Steam’de çok arkadaşı olanlar için arkadaşları kategorilemek çok zaman kazandıran kullanışlı bir özellik ancak eskiden bir arkadaşı kategoriye etiketlemek çok uğraştırıcıydı. Yeni arayüzle birlikte sürükleyerek arkadaşlarınızı herhangi bir kategoriye ekleyebiliyorsunuz.

En çok kullanılan emojiler: Steam seviyesini yükseltirken yüzlerce emoji edinmiş olan kullanıcıları düşünerek eklenmiş bu özellikte en sık kullandığınız emojiler artık ayrı bir sekme içerisinde yukarıda görünüyor.

Genel olarak değerlendirdiğimizde yeni Steam Chat‘in eşsiz yeni bir özellik sunmasa bile harici uygulamalarla sağlanabilen özellikleri Steam’in içerisine getirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür güncellemeler Valve gibi bir şirket için zor değil, daha fazlasını görmek istiyoruz 🙂