Her geçen gün kendini yenilemeye devam eden oyun Playerunknown’s Battlegrounds için Savage adında yeni bir harita daha geliştirildi. Bu kez yeni harita diğerlerinden farklı olarak 8×8 yerine 4×4 boyutlarında bir harita karşımıza çıkıyor. Bu küçük boyutlu haritada PUBG‘nin rakibi Fortnite‘da olduğu gibi maçlar, oyuncuların harita içerisinde daha küçük bir alanda toplanması nedeniyle çok daha kısa sürecek gibi görünüyor.

Şimdiden on binlerce PUBG oyuncusu tarafından izlenen yayıncıların beğenisini kazanmış harita için Playerunknown’s Battlegrounds’un resmi sitesinde “PUBG Experimental Server for Beta Testing” adı altında Savage haritası için deneysel sunucu beta denemesine katılabilmek için gerekli kodlar dağıtılmaya başlandı.

PUBG Savage Map Kodu Nasıl Alınır?

Buraya tıklayarak PUBG resmi beta map adresine girin. “AUTHENTICATE WITH STEAM” butonuna tıklayın. Steam kütüphanenizde PUBG’ye sahip olduğunuzun doğrulanması için Steam hesabınızla giriş yapın. Altta yer alan XXXXX-XXXXX-XXXXX şeklinde düzene sahip olan Steam anahtarını kopyalayın. Kodu Steam üzerinden oyun etkinleştirir gibi etkinleştirin.

UYARI: Savage map beta 5 Nisan 2018, 14.00’a kadar geçerli olacak sonrasında bir süreliğine kaldırılacak.

Steam Oyun Etkinleştirmesi Nasıl Yapılır?