Gittigidiyor‘un eBay tarafından tamamen satın alımının ardından Amazon‘un Türkiye pazarına giriş yapacağı tahmin edilmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz yıl Amazon’un Türkiye pazarına girişini Hepsiburada‘yı satın alarak yönünde söylentiler başlamıştı ancak söylentiler hepsiburada tarafından yalanlanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ise Amazon, Almanya sitesine Türkçe dil seçeneği, 50€ üstü alımlarda Türkiye’ye ücretsiz kargo ve otomatik gümrük vergisi hesaplama özelliklerini eklemişti. Bu yenilikler Amazon Türkiye’ye geldi olarak lanse edilmiş olsa da aslında Almanya’ya ayrıca vergisi ödenmiş ürünler gümrük vergisi de eklenerek kargoyla tek tek Türkiye’ye gönderildiğinden çoğu ürünün fiyatı Türkiye içindeki fiyatını geçiyordu.

Amazon Mart Ayında Tam Olarak Türkiye’de!

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre ise mart ayının sonunda Amazon, amazon.com.tr adresi üzerinden Türkiye’ye tam olarak girişini yapacak. Üstelik Amazon’un pazara daha kolay girmek için normalde %15-30 arası değişen komisyon miktarını sadece Türkiye satışları için %10‘a düşüreceği de bilinenler arasında.

Amazon’un Kargo Ağı Türkiye’de Kullanılabilir

Amazon genellikle satıcılardan ürünleri kendi deposuna göndermesini istediğinden ve alıcılara gönderimi deposundan yaptığından hangi firma ile çalışılırsa çalışılsın, kargo masrafları yüksek meblağları buluyor ve teslimat süresi gereksiz yere uzuyor. Amazon’un yakında başlatacağı “Shipping With Amazon (SWA)” isimli taşıma şirketini bir süre sonra Türkiye içinde de kullanacağı tahmin ediliyor.

Türk satıcılar için bir platform mu yoksa ayrıcalıklarını kullanabileceğimiz ve global pazarı Türkiye içine sokan bir Amazon mu bizi bekliyor önümüzdeki aylarda göreceğiz. Her nasıl olursa olsun ucuz fiyat ve yüksek müşteri memnuniyetiyle tanınan global markanın gümrük gibi çeşitli masrafları telafi edecek komisyon miktarıyla Türkiye’ye gelmesi e-ticarette büyük firmaları bile zorlayacak kıyasıya bir rekabete neden olacaktır.