Notebook olarak adlandırılan dizüstü bilgisayarların en önemli problemlerinden biri, pil ömrünün bilgisayarı kullandıkça kısalmasıdır. Genelde ilk aldığımızda 8 saat şarja takmadan bilgisayarımızı kullanabiliyorken aradan geçen bir sene sonunda bu süre 2 saate kadar düşebiliyor. Eğer yeni bir bilgisayar aldıysanız ve böyle bir durumla karşılaşmamak için yapmanız gereken bazı işlemler var.

Öncelikle bilgisayarınızı sürekli olarak şarjda bırakmayın. Bilgisayarınızın pili tamamen dolduğu zaman elektrik bağlantısını kesin ve özel bir durum olmadığı sürece pil seviyesi %20 altına düşmeden şarja takmamaya özen gösterin. Bu şekilde aradan birkaç yıl geçse bile şarja takmadan oldukça uzun süre bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Ayrıca evde bütün gün şarja takılı olarak çalışma veya oyun oynama gibi bir planınız varsa; eğer çıkartılabiliyorsa pili çıkartıp doğrudan şarj kablosuyla bilgisayarı kullanmak, pilin erken kapasite kaybetmesini önleyecektir.

Yine mevcut şarj ile laptopu daha uzun süre kullanmak içinse farklı yöntemler mevcut isterseniz onlara bakalım.

Laptop’un Pil Ömrü Nasıl Uzatılır?

Ekran Parlaklığını Azaltın

Ekranın harcadığı enerji ekran parlaklığı ile doğru orantılıdır. Hem göz sağlığınız hem de uzun süreli bir kullanım için bilgisayarınızın ekran parlaklığını ortam ışığına göre uygun bir seviyede tutun. Örneğin karanlık bir ortamda çalışırken muhtemelen en düşük parlaklık ayarı bile size yeterli gelecektir.

Ekran parlaklığını bilgisayarınızın klavyesinden ya da Ayarlar > Sistem > Ekran bölümünden azaltabilirsiniz.

Arka Planda Çalışan Programları Kontrol Edin

Arka planda çalışan programlar siz kullanmıyor olsanız bile bilgisayarınızın kaynaklarını tüketeceğinden dolaylı olarak pil performansınızı da etkiler. Bu yüzden kullanmadığınız programları kapatmaya özen gösterin.

Pil Tasarrufu Modu

Çoğu Windows işletim sistemine sahip notebook ile birlikte gelen pil tasarrufu özelliğini kullanırsanız, bilgisayarınız sizin yerinize pil tasarrufu sağlamak için gereken birçok özelliği aktif hale getirecek ve daha az enerji tüketimi yapacaktır. Sağ alt kısımdaki pil görseline tıklayarak gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Çoğu dizüstü bilgisayarda bu özellik, pil düzeyinin %20’nin altına düşmesi durumunda otomatik olarak aktif hale gelecektir. Bu ayarı siz istediğiniz zaman kendiniz de aktif hale getirebilirsiniz ancak pil tasarrufu modu açıkken bilgisayarınızdan daha az performans alabileceğinizi unutmayın.

Güç ve Uyku Ayarlarını Yapın

Ekran açık olduğu zaman bilgisayarınız enerji harcamaya devam edecektir. Belirli bir süre bilgisayarda işlem yapılmaması durumunda bilgisayarınızın kendini bekleme moduna alması için güç ve uyku ayarlarını mutlaka kendi istediğiniz şekilde yapılandırın.