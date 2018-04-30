BenQ‘nun geçtiğimiz ayarlarda sevilen oyuncu faresi Zowie EC2-A’nın sensör gibi önemli özellikleri geliştirilmiş versiyonu olarak duyurduğu ancak satışları yeni yeni başlamış olan Zowie EC2-B‘yi detaylıca inceledik.

Aşağıdan video incelememizi izleyebilir veya yazının devamından bir özetine erişebilirsiniz.

Zowie EC2-B İncelemesi

Tasarım ve ergonomi ile teknik özellikler olmak üzere iki alt başlık altında yapacağımız incelemeye başlamadan önce Zowie EC2-B‘nin görsellik ve fonksiyonellik değil de basitlik ve özellikle FPS tarzı rekabetçi oyunlarda en iyi performansı elde edebilmek için yapılmış bir fare olduğunu hatırlatalım. İncelememizi profesyonel veya rekabetçi belirli bir hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre yapılmış mouse olduğunu göz önünde bulundurarak yapacağız.

Zowie EC2-B’nin Tasarımı ve Ergonomisi

Üzerinde standart mouse tuşlarına ek olarak yalnızca sol tarafta iki adet makroya yer verilmiş sade bir tasarıma sahip Zowie EC2-B Gaming Mouse sadece sağ el ile kullanılabiliyor. Sol el ile mouse kullanıyorsanız Zowie’nin, FK ve ZA olmak üzere simetrik serileri bulunuyor.

Bizlere Microsoft’un Intellimouse modelini hatırlatan bir şekle sahip olan Zowie EC2-B, Zowie EC2-A’dan 4 gram daha hafif olan 90 gram ağırlığı ve 12cm uzunluğu, 40cm maksimum yüksekliği ve 61cm ortalama genişliğiyle orta boyutlu mouse kategorisine giriyor. Bu ebatlarıyla da el uzunluğu 16.5cm ile 20cm arasında olan oyunculara tavsiye ediliyor. Eğer eliniz bu ölçülerden uzunsa veya büyük fareler kullanmayı tercih ediyorsanız Zowie EC2-B ile aynı teknik özelliklere sahip büyük boyutlusu Zowie EC1-B‘yi inceleyebilirsiniz.

Zowie EC2-B’nin yan kısımlarında kauçuk, kablosunda ise örgü kaplama bulunmuyor. Kauçuk kaplama çabuk aşındığından, örgü kaplama ise mouse kablosunu ağırlaştırarak özellikle düşük DPI değerlerinde hareketi zorlaştırdığından bunlar zaten istenmeyen özellikler. Kauçuk kaplama olmamasına rağmen ben mouse kullanımım sırasında terleme veya elden kayma gibi sorunlar yaşamadım.

Şimdilik siyah ve CS: GO versiyonu olmak üzere iki seçeneği bulunan farenin belki ileride A serisinde olduğu gibi beyaz renk seçeneğine de yer verilebilir.

Zowie EC2-B’nin mouse skatezleri ise sürtünmeyi azalatmak için B serisinin öncesine göre daha küçük ve farklı bir dokuda tasarlanmış. Bu sayede fare, mousepad üzerinde daha hızlı kayabiliyor. Üstelik Zowie bu skatezlerden farenin kutusuna yedek olarak tam dört tane koyarak kutu içeriği konusunda kusursuz bir iş çıkartmış.

Tasarım anlamında beğenmediğim tek nokta ise makro tuşlarının yeri oldu. Makro tuşları yukarıda kaldığı için bu tuşları sesli iletişim gibi herhangi bir amaçla kullanıyorsanız oyun sırasında basmak için baş parmağınızı yukarı doğru hareket ettirmeniz gerekiyor. Bu da o sırada mouse hakimiyetinizi azaltıyor.

EC serisi ile ergonomi anlamında kusursuz bir iş çıkartan Zowie, zaten kendisini bu alanda rakiplerine göre daha zayıf sensör kullanan mouselarının bile ortalama olarak 150 profesyonel CS: GO oyuncusunun 100’ü tarafından tercih edilmesiyle kanıtlamıştı. Benim de şu ana kadar kullandığım en rahat ve ergonomik mouse olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Zowie EC2-B’nin Teknik Özellikleri

Zowie EC2-B piyasadaki en üst seviye sensörlerden biri olan Pixart 3360 optik sensörle birlikte geliyor.

Zowie EC2-A’daki Pixart 3310 sensöre göre daha iyi bir takip yapabilen Pixart 3360 sensör ile birlikte, bazı durumlarda “spin out” denilen imlecin aniden yukarı sıçraması veya tepkisiz kalması ve beyaz zeminde iyi takip yapamama gibi sensör kaynaklı sorunlar da çözülmüş oluyor.

EC2-B, diğer Zowie mouseları gibi tak çalıştır mantığıyla çalışıyor. Herhangi bir yazılım gerektirmemesi sayesinde hem bilgisayarınızda sürekli arka planda bir program açık kalmıyor hem de turnuvaya katıldığınızda veya başka bir bilgisayara geçtiğinizde yazılımsal sorunlarla uğraşmanız gerekmiyor. Zowie EC2-B’nin report rate ve DPI ayarları ise farenin altından yapılıyor. Diğer modellerden farklı olarak bu sefer report rate ayarı için de bir tuş eklenmiş ve hangi DPI’ın seçili olduğunu gösteren ışıklandırma farenin scrollu yerine altına yerleştirilmiş. Makro tuşlarına özel bir fonksiyon atamak için ise X-Mouse gibi üçüncü parti bir yazılım kullanmanız gerekiyor.