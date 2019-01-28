2016 yılında gerçekten de içinde oyun bulunan oyun fuarları olabiliyormuş dedirten çıkagelişinin ardından oyunseverlerin gönlünde taht kurmuş olan oyun fuarı Gaming İstanbul‘un 2019 yılında düzenleyeceği fuara sayılı günler kaldı. 2019 yılı için konum değişikliği gibi bazı önemli adımlar atıldığından bu yıl, GİST’in her zamankinden de daha iyi bir oyun fuarının kapılarını açmasını umuyoruz.

Eğer daha önce hiçbir oyun fuarına katılmadıysanız size GİST‘i oyunseverlerin bir araya gelerek birbirinden çeşitli oyunların turnuvalarına veya cosplay yarışmalarına katılabildiği, takip ettiği yayıncı veya profesyonel oyuncularla buluşma fırsatı elde edebilidiği ve hatta büyük yapımların yeni oyunlarını veya ürünlerini deneyimleyebildiği bir etkinlik olarak özetleyebiliriz. Üstelik geliştirici veya oyun sektörünün profesyonellerindenseniz GİST, geliştirici konferansı ve B2B alanıyla size eşsiz olanaklar da tanıyor.

Gaming İstanbul 2017’yi birkaç dakika içerisinde özetler nitelikte olan aşağıdaki video size daha iyi bir fikir verecektir:

Tam olarak içeri girdiğinizde karşılaşacaklarınızı merak ediyorsanız geçtiğimiz yıl ekibimizin hazırlamış olduğu vlog benzeri videoyu da izleyebilirsiniz:

Gaming İstanbul (GİST) 2019 Nerede Olacak?

Yapılmış olan en önemli değişikliklerden biri fuar alanının 3 yılın ardından yeni bir konuma taşınmış olması. Fuar bu yıl İstanbul, Yenikapı’da yer alan Avrasya Gösteri ve Sergi Merkezinde yapılacak. Bu sayede hem daha fazla stand ve etkinliğe imkan olacağını ve kalabalık anlamında bir sorun oluşmayacağını düşünüyoruz.

Avrasya Gösteri ve Sergi Merkezinin harita üzerinde konumu:

Toplu taşıma ile ulaşım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayarak Gaming İstanbul’un ulaşım sayfasına göz atabilirsiniz.

GİST 2019 Ne Zaman Olacak?

Gaming İstanbul, kapılarını 31 Ocak 2019 Perşembe günü 10.00’da açacak ve 3 Şubat 2019 Pazar günü 18.00’da kapılarını kapatacak. Tam programa aşağıdan ulaşabilirsiniz:

31 Ocak 2019 Perşembe 10:00 – 19:00

1 Şubat 2019 Cuma 10:00 – 20:00

2 Şubat 2019 Cumartesi 10:00 – 20:00

3 Şubat 2019 Pazar 10:00 – 18:00



Katılımcılar, Göreceğimiz Standlar ve Turnuvalar

Tüm katılımcı ve sponsorların olduğu listeye buraya tıklayarak Gaming İstanbul’un internet sitesinden bakabilirsiniz.

Kısaca bahsetmek gerekirse Sony (Playstation), Epic Games ve Alienware gibi küresel markaların stantlarının yanı sıra alışveriş yapabilmeniz için adeksstore, Aral Game ve Hepsiburada gibi markaların ve indie oyun yapımcılarının standları da fuar alanında sizleri bekliyor olacak.

Eğer FRP meraklısıysanız hatta daha önce hiç denemediyseniz bile etkinlikleriyle kaliteli zaman geçirten FRPNET‘in standını gezmenizi de tavsiye ediyoruz.

Fortnite turnuvalarına katılmak için ise şimdiden kaydınızı yaptırmanız gerekiyor. Kaydınızı aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşacağınız sayfadan yapabilirsiniz. (Son kayıt: 29 Ocak 2019 00:00)

Bilet Fiyatları ve Katılım İçin Gereksinimler

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da suistimalleri önlemek amacıyla biletler tek girişlik olacak. Yaş gereksinimlerini kontrol etmek ve 16.5TL’den başlayan fiyatlarla bilet satın almak için buraya tıklayarak Gaming İstanbul’un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.







Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da dört gün boyunca orada olacağız. Fuara katılamayan okurlarımız için her gün gerçekleşenler hakkında fotoğraf ve videolar paylaşacağız.