Özellikle Türkiye gibi elektronik ortamda gerçekleşen ticaretin oranının, toplam ticarete oranı düşük olan ülkelerde satış yaptığınız internet sitesine giren bir müşteriye güven kazandırmak çok önemlidir. Bunun en iyi yollarından birisi ise kolay ulaşılabilir olmaktır. Müşteri alışveriş yaptığı siteye canlı destek gibi bir bölümden kolayca ulaşabiliyorsa alışverişini yaparken çok daha güvende hissedecektir ve elde ettiği deneyimden memnun kalacaktır.

Bu noktada kendini yurt dışında kanıtlamış ve tamamen Türkçe sürümüyle geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına girişini yapmış olan JivoChat bizim de deneyimleme fırsatını bulduğumuz en iyi canlı destek sistemlerinden bir tanesi.

JivoChat’in Diğer Canlı Destek Yazılımlarından Farkları Neler?

Hız ve Kullanım Kolaylığı İnternet üzerinden alışveriş yapan müşterilerin çoğunun sormak istediği basit bir iki soru vardır ve bunları sorabilmek için hiç kimse form doldurur gibi bir sürü bilgi girişi yapmak istemez. JivoChat hızlı ve ihtiyaçlara göre esnek yapısı sayesinde müşterilerinizle olan iletişiminizi aynı sayfa üzerinden hızlı bir şekilde kurabilmenizi sağlıyor. Sosyal Medya Entegrasyonu Günümüzde müşterilerden alınan geri dönüşümü artırmanın en iyi yolu sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmak. Birbirinden farklı çok sayıda sosyal medya platformu olduğundan her birinden tek tek mesajları takip etmek çok büyük bir zorluk. JivoChat, diğer canlı destek yazılımlarının sahip olmadığı özel sosyal medya entegrasyonu sayesinde Facebook, Telegram, Viber, E-mail ve hatta telefon gibi pek çok farklı yerden size gönderilen mesajları tek bir arayüz üzerinden takip edebilmenizi ve yanıtlayabilmenizi sağlıyor.

Mobil Cihazlardan Canlı Destek İnternet siteleri mağazaların aksine 7 gün 24 saat hizmet vermekte olduğu için siz veya canlı destek biriminizde çalışanlar bilgisayar başında olmadığında bile bir ziyaretçiniz yardıma ihtiyaç duyuyor olabilir. JivoChat’in Android cihazlar için Google Play Store ve Apple cihazlar için App Store üzerinde ücretsiz olarak indirebileceğiniz mobil uygulamalarını kullanarak ziyaretçilerinizin sorularını, yanınızda mobil cihazınızın bulunduğu her an cevaplayabilirsiniz. Analiz Özellikleri JivoChat diğer canlı destek yazılımlarında parça parça bulunan manşet özelliklerin hepsini tek başına içerisinde bulunduruyor. Bu özelliklerin bazıları: Detaylı ziyaretçi bilgisi

Yazım ön gösterimi

Canlı ziyaretçi takibi

Servis kalitesi geri bildirimi

Yazım denetimi

Dosya aktarımı

Çevrimdışı form

Otomatik çeviri

Kara liste

Geri arama

Departmanlar

İşaretleyici ve coğrafi IP bölgeleme Bu kadar detaylı analizlerin yanı sıra profesyonel sürümlerde Google Analytics entegrasyonu da bulunuyor. Sadece JivoChat’in ürettiği analizlerden yararlanarak bile satışlarınızı artıracak adımlar atabilirsiniz.

JivoChat’in Fiyatları ve Kurulum

JivoChat fiyatları bağlantısına tıklayarak erişebileceğiniz sayfadan ilk 14 gün ücretsiz deneyebileceğiniz profesyonel sürüm ve ücretsiz temel sürümün özellik karşılaştırmasına bakabilirsiniz. Profesyonel sürümün fiyatı temsilci sayısına ve yapacağınız ödeme periyoduna göre değişiklik gösterecek şekilde aylık 50₺‘den başlıyor ve daha uzun süreli ödemeler yaptıkça aylık miktarı giderek azalıyor.

JivoChat Yardım bağlantısına tıklayarak ulaşabileceğiniz yardım sayfasına bir bakış attığınızda anlayabileceğiniz üzere JivoChat net bir şekilde kurulumun kolay yapılabilmesi için en çok vakit ayırmış yazılımlardan bir tanesi. Pek çok CMS için ayrı anlatımlar yayımlamanın yanı sıra dünya üzerinde en çok kullanılan içerik yönetim sistemi WordPress için WordPress’in resmi eklenti sitesi üzerinden birkaç tıklamayla kurabileceğiniz bir eklenti yayımlamışlar.