Henüz birkaç aylık bir oluşum olmasına rağmen binin üzerinde aktif aboneye sahip ve hemen hemen tüm Türk Counter-Strike: Global Offensive oyuncuları tarafından duyulmuş bir lig olan Türkiye Pro Ligi hakkında bilgiye sahip değilseniz röportaja geçmeden önce TPL hakkında önemli bilgiler içeren aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz:

TPL Nedir TPL Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Webellek: Kendinizden ve TPL’deki görevinizden kısaca bahsedebilir misiniz?

Tugay “TuGuX” Keskin: 2009 senesinden beri profesyonel olarak Counter-Strike oynuyorum. En son oynadığım büyük takım Space Soldiers’dı. Space Soldiers olarak takımımızın adını tüm dünyaya duyururken aynı zamanda Türkiye içerisinde de kaliteli ve profesyonel takımlar olduğunu göstermiş olduk. TPL’de kısaca CEO olarak görev yapıyorum diyebiliriz, ligin her türlü günlük işleriyle ilgileniyorum.

Webellek: Maçların Türkiyede yer alan sunucularda oynanması oyuncuları nasıl etkiliyor?

Tugay “TuGuX” Keskin: Türkiye sunucuları gelmeden önce oyuncular tarafından %90 oranında Almanya’da yer alan sunucular seçiliyordu. Marmara Bölgesinde yaşayan oyuncular ortalama 50 ping alıyordu, bu büyük bir sorun olmasa da diğer bölgelerde yaşayan oyuncular çok daha yüksek pingler alıyordu. CS: GO bana kalırsa 50 pingin altında oynanması gereken bir oyun, 50 pingin üzerinde mermi gidişatı gibi pek çok unsur değişiyor. Ayrıca Türkiye sunucuları sayesinde Türkiye’nin her yerinden oyuncular aşağı yukarı aynı pingi alabiliyor bu sayede oyuncular eşit şartlarda mücadele ediyor. Dezavantaj olarak ise profesyonel maçlar genellikle Avrupa’da yer alan sunucularda oynandığından Türkiye’de yaşayan profesyonel oyuncuların aynı zamanda yüksek pingle oynamaya da alışması gerekli.

Webellek: Türkiye sunucuları konusunda oyunculardan nasıl tepkiler aldınız? Türkiye sunucuları sayesinde lige olan ilgide şimdiden bir artış gözlemleyebildiniz mi?



Tugay “TuGuX” Keskin: Türkiye sunucularını tüm Divisionlara açmadan önce çeşitli testler yaptık, hem bu testler sırasında hem de şu anda aldığımız tepkiler çok olumlu. Başlangıçta bazı oyuncuların pingleri olması gerekene göre yüksekti, bu tür sorun yaşayan oyuncuların hepsini takip ettik ve çeşitli testler yaptırdık. Elde ettiğimiz verileri kullanarak bu tür sorunların hemen hemen hepsini Türkiye sunucuları henüz test sürecindeyken çözdük. Türkiye sunucuları biz bu röportajı yaparken henüz 4. gününde olmasına rağmen ilgide çok büyük bir artış gözlemledik. Şimdiden 150’nin üzerinde yeni oyuncu TPL’e katıldı.

Webellek: TPL’de oynamanın rekabetçi veya farklı bir platforma göre Türkiye sunucuları dışında ne gibi avantajları var?

Tugay “TuGuX” Keskin: Benim profesyonel olarak Counter-Strike: Source oynadığım zamanlarda kendini gösterebileceğin hiçbir platform yoktu. İyi oyuncularla iletişime geçerek onlarla birlikte oynaman gerekiyordu tanınabilmek veya takımlara girebilmek için. TPL’in en önemli özelliklerden biri oyunculara kendini göstermek ve takım bulabilmek için eşsiz bir ortam sağlıyor. Her geçen gün TPL oynayan oyuncuların birleşmesiyle kurulan takımlar bile görüyoruz. Bunların dışında TPL’de oyuncular arasında iletişim kopukluğu olmuyor, herkes Türkçe konuştuğu için herkes birbirini rahatlıkla anlıyor, zorlanmadan info verebiliyor. Bu sayede Türkiye CS: GO topluluğu da güçleniyor ve daha iyi bir noktaya geliyor.

Webellek: TPL sadece eğlenmek için oynayan yeni bir CS: GO oyuncusu için uygun bir platform mu yoksa burada oynayan herkes profesyonel oyuncu olmayı hedefleyerek mi oynamalı?

Tugay “TuGuX” Keskin: TPL’de ciddi, oyuncuların kendini geliştirmek istediği bir ortam olmasını istiyoruz. Elbette herkes profesyonel olmak istemiyor olabilir. İdeal olan profesyonel olmak ancak önemli olan kendini geliştirmek. Buna en iyi örnek mousesports oyuncusu Robin ‘ropz’ Kool olacaktır. Başlangıçta FPL‘de oynadığı maçlarda herkes ropz’u hile kullanmakla suçladı. Sonrasında ropz Faceit ofisinde oynayarak kendisini kanıtladı. Burası da kendini göstermek ve geliştirmek isteyenlerin yeri.

Webellek: Yakın zamanda TPL’de Türkiye sunucuları gibi farklı yenilikler görecek miyiz?

Tugay “TuGuX” Keskin: TPL her zaman yeniliğe açık bir lig, bunları kademe kademe yapıyoruz. Her gün veya her ay lige yeni fikirlerle geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anlık söyleyebileceğim yayınlarını da yapacağımız turnuvalar getirmeyi düşünüyoruz. Belki bir belki iki sene sonra da yapabilirsem çeyrek finali bile offline olarak yapılacak bir turnuva düzenlemek istiyorum. Bunu başarabilirsek hem benim için hem TPL için büyük bir başarı olur. Şu anda hafta sonları ByNoGame Süper Hafta Sonu etkinliklerimiz oluyor. Ekipman gibi çeşitli ödülleri olan farklı etkinlikler de getirmek istiyoruz ileride. Bunların dışında özellikle ay sonunda kıyasıya rekabetler olan maçları canlı yayın ile sunmayı düşünüyoruz.

Webellek: Oyuncu sayısı ve verilen ödülleri karşılaştırdığımızda TPL’in neredeyse tüm kazancını ay sonu sıralama ödülleriyle oyunculara dağıttığı gözüküyor. Buradan Space Soldiers’ın bu ligi Türkiye’deki e-sporların gelişmesi ve yetenekleri tespit etmek için kurduğu çıkarımını yapmamız doğru olur mu?

Tugay “TuGuX” Keskin: Biz bu ligde Faceit’in alt yapısını kullanıyoruz bu sebeple tahmin edebileceğiniz üzere gelirin bir kısmını Faceit alıyor. Burada iki farklı bakış açımız var. Birisi finansal diğeri ise CS: GO ve e-sporun gelişmesi, yeteneklerin tespit edilmesi. Finansal açıdan benim için önemli olan ligin zarar etmemesi, finansal kaygısı olmadan kendini devam ettirebilmesi. Kâr elde ederse daha iyi olur elbette ancak önceliğimiz sürdürülebilirliğini koruması. Verdiğimiz ödüller zaten söylediğiniz gibi çok yüksek, yeni sponsorluklar olursa zamanla daha da artırılabilir.

Webellek: Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?