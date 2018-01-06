Aliexpress’den Uygun Fiyatlı Ürün Tavsiyeleri

Aliexpress her ne kadar ilginizi çekebilecek ürünleri sizin karşınıza çıkartmaya çalışıyor olsa da milyonlarca ürünün arasında işinize yarayabilecek bazı ürünleri kaçırmanız işten bile değil. Herkesin ilgisini çekebilecek ancak daha önce görmemiş olabileceğiniz birtakım uygun fiyatlı ürünlerin olduğu bir liste hazırladık.







1 Mini Ahtapot Telefon Tripodu Aliexpress’de ortalama 1.7$ karşılığında satılan bu mini tripod, tripod ihtiyacınız olmasa bile eğer akıllı telefon kullanıcısıysanız mutlaka hayatınızı kolaylaştıracaktır. Ahtapot olarak adlandırılan esnek bacaklara sahip olan tripodu, düz olmayan zeminlere bile bağlayabilir hatta tripod amacının dışına çıkarak video izlerken kullandığınız bir telefon sabitleyici haline bile getirebilirsiniz. Geçmişte çok daha kalitesizini bir benzerini 15TL’ye Türkiye’den almıştım. Aliexpress’de bu fiyata satılırken bence herkesin sahip olması gereken bir ürün. Hatta geçen hafta aynı ürün için siparişimi verdim 🙂 Satın alma bağlantısı (1.77$): Aliexpress Mini Ahtapot Telefon Tripodu









2 Kablo Tutucu Klip Kullandığımız hemen hemen her şey artık elektrikle çalıştığından iyi bir kablolama yapılmazsa evin her tarafının kablolar yüzünden darmadağın hale gelmesi kaçınılmaz bir durum. Aşağıya linkini bırakacağım beş tanesi 1$ karşılığında satılan basit klipler sayesinde kablo düzenlemeyi çok daha basit bir hale getirebilirsiniz. Bu tür klipler özellikle telefon veya notebook şarj kablolarını her zaman masanın üstünde tutmanızı sağlayarak hem cihazınızı şarja kolay takmanızı hem de etrafın daha düzenli görünmesini sağlıyor. Satın alma bağlantısı (1$): 5 Adet Kablo Düzenleyici Klip

3 Bluedio T2S Kablosuz Bluetooth Kulaklık Geçmişte yaşadığınız kötü tecrübeler yüzünden kablosuz kulaklıklara karşı bir ön yargınız olabilir ancak bluetooth kulaklık teknolojisi son yıllarda oldukça gelişti. Bluetooth 4.1 veya üzerini destekleyen bir cihaza sahipseniz Bluedio T2S ve benzeri kulaklıklar ile çok nadir kesintilerle yüksek kaliteli müzik dinleyebilirsiniz. Kendi kullandığım kablosuz kulaklık olduğu için Bluedio T2S’i listeye aldım, eğer bütçeniz daha fazlaysa Bluedio T4s gibi daha üst modelleri de tercih edebilirsiniz. Telefon görüşmeleri de yapabileceğiniz kablosuz kulaklık Bluedio T2S‘in özelliklerinde ürünün şarjının 40 saatin üzerinde gittiği belirtiliyor. Ben kendi kullanımlarıma göre günde iki saat müzik dinleyerek çok rahat bir haftayı çıkartabileceğinizi ve sonrasında USB kablosunu kullanarak hızlıca şarjını doldurabileceğinizi söyleyebilirim. Satın alma bağlantısı (24$): Bluedio T2S Bluetooth Kablosuz Kulaklık







4 3.5mm Kızılötesi IR Kontrolcüsü Televizyon ve klima gibi birçok cihazın kumandaları IR olarak kısaltılan kızılötesi teknolojisini kullanıyor olsa da akıllı telefonların çoğu dahili bir kızılötesi kontrolcüsü olmadan geliyor. Aliexpress üzerinden alabileceğiniz 3.5mm kulaklık girişine takılan bu basit kızılötesi kontrolcüsü, kızılötesi ile kumanda edilebilen çoğu cihazı bir uygulama yardımıyla kontrol edebilmenizi sağlıyor. Bu ürün hem Apple hem Android uyumlu olsa da bazı telefonlarda çalışmayabiliyor. Satın alım yapmadan önce mutlaka satıcıdan telefonunuzla olan uyumluluk hakkında bilgi alın. Satın alma bağlantısı (2$): Telefon İçin Kızılötesi Kontrolcü

5 Xiaomi Mija İmza Kalemi Ne iş yapıyor olursanız olun nadiren de olsa dışarıdayken herhangi bir şey için kaleme ihtiyaç duyabilirsiniz. Tek alımda üç adet birlikte satılan Xiaomi Mija imza kalemi, cüzdanınızda taşıyabileceğiniz kadar küçük boyutuyla bazı durumlarda hayat kurtarıcınız olabilir. Flash Deal olarak adlandırılan günlük indirimlerde fiyatı 1 dolara kadar düşebilen 0.5mm uca sahip kalem, imza kalemi olmak üzere üretildiğinden esnek bir yapıya sahip. Satın alma bağlantısı (4$): Xiaomi Mija İmza Kalemi







6 Orijinal QKZ X6 Süper Bas Kulaklık Güçlü bas sesleri verebilen QKZ X6 kulaklık, iki farklı renk seçeneği ile birlikte tercihinize göre mikrofonlu veya mikrofonsuz olarak satılıyor. Mikrofonlu versiyonunu almanızı tavsiye ettiğim kulaklığın kullanıcı yorumlarından ve özelliklerinden anlaşılacağı üzere uygun fiyatına rağmen Türkiye’de yüksek fiyatlara satılan kulaklıkların kalitesine sahip. Detaylı bir araştırma sonucunda almaya karar verdiğim QKZ X6 hakkındaki deneyimlerimi ürün bana ulaştıktan sonra buraya ekleyeceğim. Satın alma bağlantısı (6-6.5$): QKZ X6 Süper Bas Kulaklık

7 Vococal Klavye Bilek Desteği Bazı klavyeler kendi içinde sabit veya çıkarılabilen bilek desteğine sahip olsa da bazıları kaliteli klavyeler bile olsa bilek desteği olmadan satılabiliyor. Bu tür durumlarda Vococal bilek desteği gibi ürünleri harici olarak satın almak hem uzun süreli kullanımlarda bileğinizle ilgili sorunlar yaşamanızı engelliyor hem de klavye kullanımını daha rahat bir hale getiriyor. Kendim kullandığım bu ürünün dezavantajı olarak sadece biraz kalın oluşunu söyleyebilirim. Bunun dışında çamaşır makinesinde yıkanabilecek kadar dayanıklı ve oldukça yumuşak bir ürün. Satın alma bağlantısı (3.5$): Vococal Ultra Memory Koton Klavye Bilek Desteği





