2018 yılının ilk CS: GO Major turnuvası olan ELEAGUE Boston 2018‘in şampiyonu on günlük kıyasıya mücadelenin sonunda belirlendi. Cloud 9, dün gerçekleşen büyük finalde turnuvanın favorisi olarak gösterilen FaZe takımını 1-1 beraberliğin sonrasında üçüncü haritada yenerek şampiyon oldu.

Skadoodle, autimatic, Stewie2K ve Türk oyuncu tarik‘ın yer aldığı şampiyon kadronun koçluğunu valens yaptı. Final maçı boyunca dikkatleri en çok üzerine çeken isimler ise inanılmaz AWP oyunuyla Skadoodle ve oyun kurucu olmasına rağmen (IGL) üç haritada toplam 77 öldürme sayısına ulaşan tarik oldu. Türk oyuncu tarik, aynı zamanda ELEAGUE Boston 2018‘in en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Cloud 9’ın Öne Çıkan Oyunları

Skadoodle’dan ECO karşısında hızlı 4 Kill:



Stewie 2K, 3 AWP killi alarak maçı uzatmalara taşıyor:



Cloud 9, ECO oldukları roundu takımdan kimseyi kaybetmeden kazanıyor:



Takımın CS: GO’yu bırakmış emekli oyuncusu Shroud bile Cloud 9’ın performansı karşısında bugün tekrar CS: GO oynayacağını belirten bir tweet attı:

I’m playin CS tonight. Fact. — Michael Grzesiek (@C9shroud) 28 Ocak 2018

Seçim Mücadelesi Ödülü Ne Zaman Verilecek?

Valve, hizmet madalyalarında olanın aksine maalesef seçim ödüllerinin tek tuşa basılarak alınması gibi bir özellik sunmuyor. Yıllardır seçim ödüllerinin verilmesi bir haftayı geçiyor, bu yıl da herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. ELEAGUE Boston 2018‘de seçim ödülü kazanmaya yetecek kadar puan topladıysanız zamanı geldiğinde envanterinizde seçim ödülünü bulacaksınız. Oyun içerisinde de “bir yeni eşya” uyarısı sizi karşılayacak.

Üstelik seçim ödülleri, kazanılan ödüle göre farklı zamanlarda dağıtılıyor. Yani bir arkadaşınıza seçim ödülü verildiyse ancak size henüz gelmediyse endişelenmenize gerek yok, birkaç gün içinde size de verilecektir.

Cloud 9‘ın galibiyetiyi CS: GO oyuncularının çoğu tarafından beklenmiyordu. Bu durum seçim mücadelesine katılan oyuncuların yalnızca %10’unun altında bir kısmının altın seçim ödülü kazanabilmesine neden oldu. Eğer siz de benim gibi altın seçim ödülünü kaçırdıysanız üzülmeyin, katılımcıların %90’ı sizinle aynı durumda 🙂