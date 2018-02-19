Genel olarak “Adblock” olarak isimlendirilen reklam engelleyici tarayıcı eklentileri, internet kullanıcılarının %30’u tarafından kullanılmakta ve bu oran her geçen gün artmakta. Bu tür eklentiler birbirinden farklılık gösterse de büyük bir çoğunluğu kullanıcıyı rahatsız eden eklentilerin yanında Google reklamları gibi masum sayılabilecek ve internet deneyimini olumsuz etkilemeyen reklamları da engelliyor.

2017 rakamlarına göre Google, toplam gelirlerinin %90’ın üzerinde olan 95 Milyar Dolar değerindeki gelirini yalnızca reklam ağından elde etmekte. Reklam engelleyici yazılımların yaygınlaşması da açık bir şekilde Google’ın ana gelir kaynağına meydan okumakta.

Üstelik bu durum yalnızca Google için böyle değil, Facebook gibi pek çok firma için de aynıları geçerli. Bu duruma çözüm üretmek amacıyla internet ve reklam sektörünün önde gelen firmaları “Daha İyi Reklamlar İçin Koalisyon” adı altında bir projeyle bir araya geldi ve kullanıcıyı rahatsız etmeyecek reklamların standartlarını belirlediler. Mobil ve masaüstü için ayrı standartlar belirleyen koalisyon; genel olarak sayfayla birlikte kayan büyük reklamları, sesi açık bir şekilde otomatik başlayan video reklamlarını ve ekranın büyük bir kısmını kaplayarak içeriği görünmez hale getiren pop-up ve geri sayım reklamlarını tamamen yasakladılar.

Google mühendisleri ise büyük ihtimalle insanların Adblock eklentisi ihtiyacı duymamaları için sadece rahatsız edici reklamları engellemek amacıyla bu koalisyonun belirlediği kurallara uymayan reklamları engelleyerek internet sayfası içerisinde görünmez hale getiren bir sistemi Google Chrome‘a entegre etti. Google’ın sitelerde yer alan reklamları tamamen engellemeden önce bir uyarıda bulunacağı ve düzeltilmesi için 30 günlük bir süre vereceği de açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.

Gelir kaybı yaşama endişesiyle atılmış bir adım gibi gözüküyor olsa da W3Schools‘un 2002 yılından beri 45 milyon aylık ziyaretçiden topladığı veriye dayanarak toplam tarayıcı kullanımının %75‘ini oluşturan Google Chrome‘un bu adımı, internet sitelerini koalisyonun standartlarına uymaya mecbur bırakacaktır.