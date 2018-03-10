Henüz ismi kesinleşmemiş sıradaki Android sürümü Android P ile birlikte Google, uygulamaların arka planda çalışırken kamera ve mikrofona erişmesini tamamen engelleyecek.

Aslında Android Oreo ile birlikte uygulamaların kamera ve mikrofon kullanımı için izine ihtiyaç duymasıyla birlikte kamera ve mikrofon anlamında kullanıcı gizliliğine yönelik ilk adım atılmıştı ancak bu önlem elbette uygulamaların arka planda ses veya görüntü kaydı yapması için bir engel değil.

Google, blog yazısında yayımladığında göre Android P sürümünde bir uygulama aktif değilken mikrofondan sadece boş bir ses iletilecek, sensörler okuma yapmayı durduracak ve kamera kullanımı denenirse kamera uygulaması hata üretecek. Tüm bunlar şimdilik eski uygulamalar için bir sorun oluşturmayacak ancak optimizasyon için gereksiz arka plan kullanım denemelerinin uygulama içerisinden kaldırılması gerekiyor. Bu sayede Oreo sürümünde önlem alınmamış arka plan dinleme ve izlemeleri de tamamen engellenmiş olacak.

Google’ın bu konuyu bu kadar ciddiye almasının sebebinin Facebook gibi çeşitli uygulamaların arka planda mikrofonu dinleyerek konuşulanlara göre reklam gösterimi yaptığı iddiaları olduğu düşünülüyor.

Elbette bu engellemeler için çeşitli istisnalar olması bekleniyor. Sonuçta Google Assistant gibi yapay zeka asistanlarının “OK Google” gibi sözcüklerle uyandırılamaması veya ses kayıt uygulamalarının arka planda ses kaydı yapamaması gibi durumlar işlevselliği azaltacaktır.