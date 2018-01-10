Sürücüsüz otomobiller, çok değil daha on yıl öncesinde dahi yalnızca bir hayal olarak düşünülmekte iken; bugün için söz konusu olgunun, artık ortaya çıkacağı tarih bile kararlaştırılabilmekte. Bu uğurda, sayısız şirketin tüm güçlerini seferber etmelerinin yanı sıra; ilgili mücadeleyi önde götüren iki dev markanın ise Volkswagen ve Hyundai firmaları olduğunu söylemek mümkün.

Geçtiğimiz günlerde, ilgili iki dev şirket, ortak amaçları için Aurora birleşimi altında, tüm güçlerini iştirak etmek üzere bir araya getirdiklerini açıkladılar. Hedef olarak belirledikleri 2021 yılı için sürücüsüz gidebilen otomobillerin yollarda olması adına, tüm ticari kapasitelerini de sonuna dek artırmayı amaçladıklarını ifade eden ortaklar; bunun için dünya genelindeki beş kentin, pilot uygulama sahası olarak seçileceğini de belirttiler.

Üstelik salt standart kullanımın da çok üzerinde hedefleri olduğunu ise sürücüsüz taksi modelleri ile taçlandırmak sureti ile ticari alana da taşıyacaklarının müjdesini verdiler. General Motors’un da farklı birlikteliklerin ilgili diğer projelerini yürekten destekleyeceği açıklaması, Ford şirketinin de aynı uğurdaki emellerini ilan etmesinin ardından, söz konusu sektör yarışının daha büyük bir lige dönüşümüne tanıklık edilmesini sağlamayı başardı.

Elbette ki sayısız otomotiv devi, aynı yönde bir eğilime sahip olmalıdır; ancak henüz ciddi bir atılımı gerçekleştirme başarısını gösteren olmadığı gibi, ortaya resmi bir tarih açıklaması çıkarmak ise tam anlamı ile bir risk faktörü oluşturmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu iki dev markanın ortaklık girişiminin ne denli büyük bir olay olduğu; ilgili faktörlerin de birer kıstas olarak değerlendirme aşamasına katılımı ile gözler önüne serilmektedir. Her şeyin rayına oturmasını ve herhangi bir aksaklığa mahal vermeden tüm planlamaların yolunda gitmesini temenni ederiz.