Geçtiğimiz yıl ilki Kopenhag’da ilki Counter-Strike: Global Offensive severler için düzenlenmiş bu yıl ise İstanbul’da kapılarını açacak olan BLAST Pro Series ertelendi.

Turnuvanın gerçekleştirileceği 23 Haziran tarihinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı olduğundan sınava katılacak her yaştan oyunseverler turnuva yetkililerinden turnuvanın ertelenmesini istemişti. BLAST Pro Series bu istekleri çok ciddiye almış olacak ki tüm organizasyon tamamlanmış, tarihler açıklanmış olmasına rağmen oyunseverlerin isteğini yerine getirerek Twitter üzerinden yoğun istek doğrultusunda turnuvanın ertelendiğini belirtti. CS: GO tarihinde pek benzeri görülmemiş erteleme kararı 1 Nisan‘a denk geldiği için başlangıçta oyuncular bunun bir tür şaka olduğunu bile düşündü. Birbirinden farklı kaynaklardan gelen doğrulamaların ardından ortada herhangi bir şaka olmadığı anlaşıldı ve analistlerden bile organizasyona tebrikler yağmaya başladı.

BLAST Pro Series İstanbul Ne Zaman Nerede Olacak?

13,000 kişilik Ülker Sports Arena‘da gerçekleştirlecek olan turnuva bir gün ertelenerek 24 Haziran 2018 Pazar tarihine alındı. Bir gün içerisinde başlayıp bitecek turnuvaya bu sayede üniversite sınavına girecek oyunseverler de sınavdan sonra katılım gerçekleştirebilecek. Turnuvanın başlangıç saati ise bilet satışlarıyla birlikte açıklanacak ancak bitişinin maçların uzunluğuna göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.

Sizlerden gelen yoğun talepler doğrultusunda BLAST Pro Series İstanbul’u 24 Haziran’da düzenlemeye karar verdik. Espor’daki en iyi deneyimi yaşatmak için çabalarken, espor severleri de dinlemek son derece önemli. Bunu siz başardınız! 24 Haziran’da görüşmek üzere! 🔥💪🇹🇷 pic.twitter.com/EqytJXd57w — BLAST Pro Series Türkiye (@BLASTSeriesTR) 1 Nisan 2018

BLAST Pro Series Nedir? Bilet Satışları Ne Zaman Başlayacak?

BLAST Pro Series, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ilki Danimarka, Kopenhag’da gerçekleşmiş ve her yıl bir veya daha fazla kez dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen bir CS: GO turnuvası. Kopenhag’da olduğu gibi BLAST PRO Series İstanbul’da da 250.000$’lık bir ödül havuzu olacak.

Bilet satışları ise erteleme nedeniyle bir değişiklik olmazsa 2 Nisan 2018 tarihinde başlayacak.

BLAST Pro Series İstanbul’a Hangi Takımlar Katılacak?

Organizasyon turnuva için herhangi bir eleme gerçekleşmedi ve arlarında Türkiye’nin en başarılı CS: GO takımı Space Soldiers‘ın da bulunduğu 6 takımı turnuvaya davet etti.

Davet edilen takımlar:

Astralis (#7)

Cloud 9 (#2)

FaZe (#1)

NIP (#10)

SK (#8)

Space Soldiers (#12)

Takımların yanında yer alan sayı 26 Mart-2 Nisan HLTV dünya sıralamalarını belirtiyor.