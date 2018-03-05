Mesajlaşmadan rezervasyon yapmaya ve hatta ödeme yapmaya kadar birbirinden farklı özellikler içeren Çinli mesajlaşma uygulaması WeChat, dünyanın farklı yerlerinden uygulamayı indirmiş toplamda bir milyar kullanıcıya ulaştı.

Bir milyar istatistiğini yayımlayan Financial Times’a göre WeChat‘in bu kadar fazla kullanıcıya sahip olması, uygulamanın en iyi birkaç mesajlaşma uygulaması arasına girdiğini kanıtlıyor. Yine de istatistiğin bireysel kullanıcı değil de toplam oluşturulmuş hesap sayısına göre paylaşılmış olduğu göz ardı edilmemeli. Örneğin iş ve özel kullanım için farklı hesapları aktif olarak kullanan herhangi bir kişi istatistikte iki farklı kişi gibi gözükecektir.

WeChat’in sahibi çinli firma Tencent‘in Eylül ayı raporunda belirttiğine göre her yıl hesap sayısı %15.8 oranında artmakta. Aynı rapora göre WeChat‘de 902 milyon aktif kullanıcı tarafından her gün 38 milyar mesaj gönderilmekte.

Yine Financial Times analistinin belirttiğine göre yeni WeChat kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan gelmekte. Analist buna gerekçe olarak ise yurt dışında yaşayan Çinlilerin, Çin’deki aile ve arkadaşlarıyla iletişime geçmek için bu uygulamayı kullandığını belirtti. Geçtiğimiz yıl, Line ve Facebook Messenger‘ın da içinde bulunduğu Çin’in yasaklı uygulama listesine Whatsapp‘ın da girdiği göz önünde bulundurulduğu zaman Çin’de lider konumda bulunan WeChat‘in bu kadar fazla kullanıcıya sahip olması rahatlıkla anlaşılabilir.