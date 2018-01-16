Üçüncü milenyumun ilk çeyreğini tamamlamaya yalnızca birkaç yıl kala, teknoloji arenasının güncel gladyatörleri olarak da zikredebilmenin mümkün olduğu akıllı cep telefonu pazarı için; 2018 yılının ilk modeli olarak Nokia 6, HDM Global tarafından resmi olarak duyurulmuş oldu.

Aslında bir önceki yılın Ocak ayında da yine Nokia 6 model adı ile piyasaya sürülen ürün, 2018 ibaresi ile güncellenerek yepyeni bir model doğurmuş oldu. En büyük artısı olarak görülen özelliği, akıllı bir parmak izi tarayıcısına sahip olmak ile birlikte; bir önceki modelin de aynı özelliğin prototipini taşıdığını da söyleyebiliriz. Ayrıca 2017 modeli, parmak izi tarayıcıyı, yalnızca ön tarafa bakar bir biçimde konumlandırmışken; 2018 modeli ise arka platformda geniş bir alanı kendisine yer edinmiş gibi görünüyor. Buna ek olarak, yeni modelin; önceki sürümde yer alan kapasitif tuşları çıkardığını da söyleyebiliriz.

Yeni Nokia 6 modeli, 6.000 serisi tipinde alüminyum alaşımlı metal gövde ile sağlamlık konusunda da meydan okuyor. Android Nougat 7.1.1 sürümü yüklü olarak satışa çıkan model, çift sim kart teknolojisi de sunuyor. 3.000 mAh gücündeki batarya ile uzun soluklu bir kullanım olanağı sunan yeni Nokia 6 modeli, bu sayede hızlı şarj etme avantajı da sağlıyor. Yalnızca 172 gram ağırlığında olmasını ise; yine alüminyum alaşımlı gövdeye borçlu olmalıdır.

16 mega piksel çözünürlük gücüne sahip yüksek kapasiteli arka kamerayı, ön tarafta ise 8 mega piksellik kamera takip ediyor. Led flaş teknolojisi de Nokia 6 ile bir üst seviyeye çıkmış gibi gözüküyor; çünkü iki farklı tonda flaş ışığı çakabiliyor. Nokia, son iki yıldaki yarışta kalma ataklarını, bu yıl da sürdürecek gibi görünüyor.