Cep telefonu sektörü içinde, henüz başlangıç aşamasında bulunan bu yeni teknolojinin öncülüğü vazifesini, uzun yıllar elinde tutan Nokia; akıllı telefonların ilk devrimsel ataklarını yakalayamadığı için tahtını kaybetmek zorunda kalmıştı. Ancak birkaç yıl öncesinde, tekrar toparlanıp ayağa kalkmak için mücadeleye yeniden başladığını da duyurmuş ve Lumia serisi ile yeni bir çizgi yakalamayı başarmıştı. Tabi ki eski başarısı ile kıyaslanamaz derecede az bir kitleye hitap eden yeni serinin ardından, artık model değil de özellik artırımına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğinin de altını çizmişti.

Bu bağlamda, akıllı cep telefonlarının tercih edilebilirlik seviyesini birinci dereceden etkilemekte olan kamera eklentileri ile araştırma – geliştirme projelerine ağırlık kazandıran Nokia; yeni Nokia 5 modeli ile iPhone X’in dahi yapamadığını başarmış gibi görünüyor. Mevcut gücünü, HMD ile de birleştirmeyi uygun gören Nokia; Andorid 8.0 Oreo Beta sürümü ile taçlandırdığı Nokia 5 modelinde, çift kameralı bir sistem kurarak, daha önce yapılmamış değişiklikleri denedi.

Mevcut güncellemenin alınması ile aynı hem telefoto hem de geniş açı çekimleri yapmayı başarabilen Nokia 5, diğer modellerden asıl sıyrılma işini ise; her iki kameranın da eş zamanlı olarak kullanılabilmesi olanağı ile başarmış görünüyor. Üstelik söz konusu güncelleme sonrasında, deklanşör hızından ISO değerine dek birçok ayarlamanın da kullanıcılar tarafından manuel olarak yapılabilmesine fırsat veriyor.

Diğer yandan, Nokia 5; maksimum 2.000 ISO değeri ile yalnızca bir saniyelik deklanşör hızını da desteklemektedir. Bu bağlamda da etkin bir kullanım sağladığı gibi; fotoğraf çekme eylemini profesyonel olarak icra edenler için baş tacı olacağı muhtemel gibi görünmektedir. Bu yöndeki geliştirmelere hız kesmeden devam ederse, Nokia’nın daha bir çok ilki başarmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.