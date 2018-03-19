Steelseries’in Rival serisinin ilk farelerinin tamamında side grip denilen fareyi tutmaya yarayan yan taraftaki kauçukların aşınmasına neden olan bir sorun vardı. Sonraki Rival 300 ve Rival 310 versiyonlarında bu sorunun düzeltildiği iddia edilmiş olsa da bazı üretimlerde bu sorunla karşılaşan bazı kullanıcılar var.

Yukarıdan izleyebileceğiniz video anlatımımızda bu sorunla karşılaşan kullanıcıların side griplerin değişimini nasıl yapabileceğini anlattık.

Eğer Steelseries Rival 310 kullanıcısıysanız videoda belirtilen Aliexpress ürünü farenize uyumluluk göstermeyecektir ancak Steelseries Rival 310 kullanıcıları için side grip satışı yapmakta. Eğer Rival 310 kullancısıysanız buraya tıklayarak orijinal side grip satın alabileceğiniz Steelseries sayfasına erişebilirsiniz.

Videoda bahsedilen Aliexpress bağlantıları:

Bir adet side grip (farklı satıcı): https://tr.aliexpress.com/item/Fare-SteelSeries-Rival-i-in-Kaymayan-bant-ayak-yap-t-r-lm-anti-ter-taraf-ndaki/32837200099.html

İki adet side grip: https://tr.aliexpress.com/item/Mouse-Elastics-Refined-Side-Grips-Sweat-resistant-pads-for-SteelSeries-Rival-rival-300/32820200110.html