Akıllı telefonlar her ne kadar hızlansa da farklı kaynaktan içerik takip etmek yine de yorucu bir durum. Tek bir kaynağa bağlı kalmak da çeşitli haberlerin kaçırılmasına neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde içerisine Webellek‘in de eklendiği mobil uygulama Bundle üzerinden seçtiğiniz kaynaklardan tüm içerikleri bildirim alma seçeneğiyle takip edebilirsiniz.

Üstelik Bundle, öne çıkarılmış ve keşfet menüleri üzerinden hiç bilmediğiniz kaynaklardan bile istediğiniz türde haberleri size birkaç tıkla ulaştırıyor. iOS ve Android cihazlarınıza Bundle‘ı uygulama mağazasından indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilir, Webellek‘i takibe almak için ise indirme bağlantılarının altındaki görseldeki adımları takip edebilirsiniz.

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Kaynak Takibe Alma Adımları: