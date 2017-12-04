Küçük bir yatırımla E-Ticarete başlayabilir Amerika’da Amazon ve Ebay üzerinden ürün satışı gerçekleştirerek günlük dolarak belirli tutarlarda kazanç elde edebilirsiniz.

Neden Türkiye değilde Amerika’dan bu işe başlıyoruz derseniz kısaca bir açıklama yapalım. Ülkemizde E-Ticaret her ne kadar popüler olsa da hâlâ yeterli seviyede değil. Türkiye’de E-Ticaretin perakende satışlarına göre oranı sadece %2, Amerika’da ise bu oran %15 seviyelerinde. Çoğu Amerikalı ihtiyacı olan ürünleri, internet hatta direkt olarak Amazon ve Ebay üzerinden temin ediyor. Markete gitme ya da iş çıkışı farklı bir ürün satın almak için bir alışveriş merkezine gitme alışkanlıkları bulunmuyor. Zamanlarını genellikle farklı sosyal aktivitelere ayırıyorlar. Aynı zamanda tüm dünya çapında çalışan siteler olduklarından satış hacimleri çok daha yüksek. Bu sayede ürünlerinize müşteri bulmanız çok daha kolay olacaktır.

İnternet üzerinden ürün satışı gerçekleştirmek fiziksel bir mağaza üzerinden satış yapmaya göre daha çok kâr demek. Ancak tabi ki her durumda böyle olmuyor, uymanız ve uygulamanız gereken birçok kural var.

Öncelikle bu işe başlamadan önce ürün tedariği, ürün rekabeti gibi konularda detaylı araştırma yapmak ve dijital pazarlama konusunda bilgi sahibi olmanız gerekmekte. Aynı zamanda yasal sorumluluklarınızı da mutlaka bilmeniz gerekiyor.

Ebay üzerinden yatırımsız E-Ticaret yapmamız mümkün buna DropShipping yani stoksuz ticaret deniliyor. Amazon’da ise stoksuz satış çok zordur. İsterseniz her iki siteyi farklı başlıklarda inceleyelim ve nasıl satış stratejileri izlemelisiniz onlardan bahsedelim.

Amazon’da Ürün Satışı Nasıl Yapılır?

Amazon’un en güzel özelliklerinden bir tanesi sizin yerinize depolama yapması ve o ürünleri sizin yerinize müşteriye göndermesidir. Bu işlem için ürün sayısı ve ürün boyutuna göre aylık ücret talep edilmekte. Amazon’da satıcı hesabı açmanız için ise aylık 39 dolar ödemeniz gerekiyor.

Satışa başlamanız için kiraladığınız depoya ürün yollayarak ilk adımı atabilirsiniz. Bunu ister direk Türkiye’den kendi ürettiğiniz ürünleri yollayarak ister Çin gibi çeşitli ülkelerden satın aldığınız ürünleri direkt olarak Amerika’da bulunan Amazon depolarına yönlendirerek yapabilirsiniz.

Ebay’de Ürün Satışı Nasıl Yapılır?

Eğer büyük bir yatırım yapacak bütçeniz yoksa satış yapmanız gereken yer, Amazon değil Ebay olmalıdır. Ebay satışa başlamanız için sizden herhangi bir ücret talep etmemekte. Ücretsiz olarak açtığınız hesabınız üzerinden beş adet ürünü satışa çıkarabilirsiniz. Satış sonrasında, ürünü ister Türkiye’den isterseniz de başka bir ülke üzerinden müşteriye ulaştırabilirsiniz.