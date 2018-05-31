“Akıllı telefonlar radyasyon yayar mı?” sorusu çoğu akıllı telefon kullanıcı için dikkat çeken noktalardan birisidir. Diğer çoğu teknolojik cihaz gibi akıllı telefonlarımız da radyasyon yayar. Fakat çoğu akıllı telefon için yayılan radyasyon düzeyi insan vücuduna etki edecek büyüklükte değildir. Aslında bakıldığında radyasyonun etkilerinin görülebilmesi için öncelikle uzun süre radyasyona maruz kalmak gerekir. Akıllı telefonlar da sürekli yanımızda olduğundan yayılan radyasyon miktarı çok az olsa da dikkat etmemiz gerekir. Örneğin uzun sürecek konuşmalarınızı kulaklık kullanarak yapabilirsiniz.

Akıllı Telefonumun Yaydığı Radyasyon (SAR) Ne Kadar Olmalıdır?

Akıllı telefonların yaydığı radyasyonun oranı SAR değeriyle ölçülür. SAR değeri, telefon gibi bir radyo frekanslı elektromanyetik dalgaya maruz kaldığımızda insan bedeninin emdiği enerji miktarını belirten bir ölçü birimidir. Akıllı telefonlarımızın maksimum olarak yaydığı radyasyonun (SAR değerinin) Avrupa Birliğine göre en fazla 2 W/kg, ABD’ye göre ise en fazla 1.6 W/kg olması gerekir. Bu değerlerin üzerindeki telefonların söz konusu bölge veya ülkelerde resmi olarak satışı yapılamıyor. Bu yüzden telefon alırken sağlığınız için resmi faaliyet gösteren markaların telefonlarını almaya özen göstermelisiniz. Daha fazla SAR değeri bilgisine arama motorları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Akıllı Ne Kadar Radyasyon Yaydığını Nasıl Öğrenebilirim?

Akıllı telefonlarımızın yaydığı radyasyon oranını yani SAR değerini öğrenmek için arama motorlarında telefonumuzun marka ve modelinin yanına “SAR değeri” yazdıktan sonra arama yaparak öğrenebilirsiniz. Örneğin “iPhone 7 Plus SAR Değeri” şeklinde arama yapılarak telefonunuzun SAR değerini öğrenebiliriz.

iPhone 7 Plus SAR değeri aramasıyla bu sayfaya ulaştıysanız cihazınızın kafa için maksimum SAR değeri 1.34 W/kg.

Neden Aynı Telefon İçin Birbirinden Farklı SAR Değerleri Var?

Üreticiler telefonlar için kafa ve vücut olmak üzere iki farklı SAR değeri belirler. Bu iki değerden genellikle kafa için olan daha yüksektir. Bu yüzden iki telefon arasında kıyaslama yaparken ikisinin de aynı bölge için verdiği değere bakmalısınız.

Radyasyonun Ne Gibi Zararları Olabilir?

Uzun süre yüksek miktarda radyasyona maruz kalmanız, hücrelerinizin bozulmasına ve kanser olmanıza neden olabilir. Biliyorsunuz ki kanser hastalığı günümüzde tedavisi en zor ve maliyetli hastalıklar arasında yer almaktadır. Ayrıca yüksek SAR değerine sahip akıllı telefonlardan birini kullanıyorsanız, vücudunuza çok fazla uzun süre temas ettirmemizde ve konuşurken telefonu kafanıza yapıştırmamanızda fayda vardır. SAR değeri yüksek telefonların kullanılması veya uyurken telefonun yakın bir yerde bırakılması; baş ağrısı, görmede bulanıklık, kalp ritim bozuklukları, hafızanın zayıflaması, işitme aksaklıkları, kan hücrelerinin bozulması ve dikkat bozukluğu gibi hastalıklara ve olumsuz durumlara yol açabilir.