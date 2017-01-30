Programlama Yapmak İçin İngilizce Bilmek Gerekli Mi?

Bu makalemizde programlama yaparken İngilizce dilini bilmenin gerekli olup olmadığı konusunda bilgiler vereceğiz.

Bildiğiniz üzere neredeyse tüm programlama dillerindeki mantık yapısı ve terimler İngilizce dilindedir. Bu terimleri öğrenmek oldukça kolay. Örneğin “if” kelimesinin karşılığının “eğer” olduğunu öğrendikten sonra temel durumlarda İngilizce bilmiyor olmanız sizin “if” ile bir kontrol yapmanızı engellemez.

Algoritma Kurmak ve İngilizce Düşünmek

Yukarıdaki örnekte temel durumlarda herhangi bir sorun yaşamayacağınızı belirttik ancak programlamada basit koşullar ve temel durumlardan ibaret değildir. İstediğinizi gerçekleştirebilmek için çok daha karmaşık algoritmalar kurmanız gerekebilir. Algoritmaları kurarken genellikle programlama dilinin geliştirildiği dil olan İngilizce düşünmek size avantaj sağlayacaktır. Bu avantaj, Türkçe’nin ve İngilizce’nin mantık yapısı arasında aşırı büyük farklar olmadığından büyük bir avantaj değil ancak eğer Çince gibi bir ana diliniz olsaydı İngilizce bilmeden algoritma kurmanız çok zor olurdu.

Uzun Kodları Türkçe’ye Çevirerek Anlamaya Çalışmak Kafa Karıştırıcı Olabilir

Bazı programlama dillerinde bir şeyi değiştirmek için anlamanız gereken algoritmalar “şunun değili eğer şu değilse veya şuysa şunu şöyle yap…” gibi uzun kodlar içerebilir. Bu kodları zaten İngilizce düşünerek anlamak bile zorken birde bunları anlamak için Türkçe karşılığını hatırlayarak düşünmek iyice kafa karıştırıcı bir hal alabilir.

Türkçe Kaynak ve Destek Sorunu Türkçe Kaynak ve Destek Sorunu

Forumlara ve programlama hakkında yazıları olan internet sitelerine baktığınızda çok fazla Türkçe kaynak olduğunu düşünebilirsiniz ancak maalesef durum bu şekilde değil.

Herhangi bir amaçla kod yazarken mutlaka takıldığınız yerler olacaktır. Takıldığınız yere çözüm bulmak için aynı durumla karşılaşıp çözüm bulmuş insanların çözümlerine bakmanız gerektiğinde genellikle Türkçe içerik bulamazsınız. İngilizce arama yapmamakta ısrarcıysanız da tek yolunuz forumlarda insanlardan yardım istemek olacaktır. Sorununuzu çözebilecek kadar yetkin birini bulmanız da günler alabilir hatta hiç bulamayabilirsiniz. İngilizce hizmet veren Stack Overflow ve bunun gibi onlarca sitede ise neredeyse sınırsız kaynak mevcut. Üyelik açıp soru sorduğunuzda ise birkaç saat içinde sizi tatmin edecek bir yanıt bulabilirsiniz.

Sonuç Olarak İngilizce Gerekli Mi?

Konunun başlığına geri dönüp genel bir değerlendirme yaptığımızda İngilizce olmadan da programlama yapılabilir ancak her zaman İngilizce bilen yazılımcılar, İngilizce bilmeyenlerin birkaç adım önünüzde olacaktır. Bunun en temel nedeni daha fazla kaynağa erişimleri olmasıdır. Elbette İngilizce bilmeyenler de Google Translate gibi çeviri araçlarının yardımıyla İngilizce kaynaklardan araştırma yapabilir ancak bildiğiniz üzere Google Translate henüz kullanıcılarına pek iyi bir deneyim sunamıyor.