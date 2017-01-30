Windows 10’a 2 Ağustos 2016’da gelen yıldönümü güncellemesi ile birlikte Game DVR isimli bir özellik oyunlarda FPS yani saniyede alınan kare sayısını limitlemeye başladı. Özellikle online oyunlarda bu limitleme dezavantajlara neden oldu. 60Hz üzerinde monitörü ve güçlü sistemi olan oyuncular bilgisayarlarından tam performans alamamaya, sistemi kötü olanlar ise anlık FPS düşüşleri yaşamaya başladı.

2017 yılına gelmiş olmamıza rağmen herhangi bir nedenle bu güncellemeyi geç almış olan veya FPS’inin limitlendiğini yeni farketmiş olan kullanıcılar, varsayılan olarak açık gelen bu özelliği(!) henüz kapatmadı. Bu rehberimizde bu özelliğin nasıl kapatılacağını anlatacağız.

Windows 10 FPS Düşme Sorununun Çözümü

Bu soruna neden olan Game DVR özelliğini kapatmanın iki yolu var.

1. Yöntem

Bu yol tamamen Windows arayüzü üzerinden yapılıyor. Daha basit ancak Microsoft hesabının girilmesini gerektiriyor.

Adım 1:

Adım 2:

NOT: Eğer bilgisayarınıza tanımlı bir Microsoft hesabınız yoksa bu adımdan önce sizden giriş yapmanızı isteyecektir. Eğer Microsoft hesabınızla giriş yapmak istemiyorsanız 2. yöntemi kullanmanız gerekli.

Adım 3:

İlk yöntem ile çözüm bu kadar. Son adımda Oyun DVR (Game DVR) özelliğini sola çekerek kapalı hale getirmenizin ardından eğer düşük FPS sorununuzun nedeni bu özellikse sorununuz çözülecektir. Keyifli ve sorunsuz oyunlar dileriz 🙂

2. Yöntem

1. Adım:

Windows tuşu ve R tuşlarına birlikte basarak Çalıştır (Run) penceresini açın.

(Bunun yerine sol alttaki Windows logosuna sağ tıkladıktan sonra açılan menüdeki Çalıştır tuşuna basabilirsiniz.)

2. Adım:

Açılan Çalıştır penceresine “regedit” yazın.

3. Adım:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\GameDVR

Ters eğik çizgiler arasındaki dizinleri takip ederek GameDVR’a ulaşın.

4. Adım:

Muhtemelen en üstte olan AppCaptureEnabled verisine sağ tıklayın ve sonrasında değiştir tuşuna tıklayın. Karşınıza aşağıdaki resimdeki gibi bir pencere çıkacak:

Değer verisinin altındaki rakam eğer 1 ise onu 0 ile değiştirin ve tamam tuşuna tıklayın.

5. Adım:

Soldaki kısımdan HKEY_CURRENT_USER‘a geri dönün ve aşağıdaki dizini takip edin.

HKEY_CURRENT_USER\System\GameConfigStore

GameConfigStore verisine ulaştıktan sonra aynı yukarıda yaptığımız gibi GameDVR_Enabled verisine sağ tıklayın ve sonrasında değiştir tuşuna tıklayın. Değer verisi eğer 1 ise onu 0 ile değiştirin.

2. yöntem de bu kadar, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. Eğer sorununuz Game DVR kaynaklı bir FPS limitlemeyse bu işlemlerden sonra çözülecektir. Keyifli ve sorunsuz oyunlar dileriz 🙂

Ek Bilgi:

Reddit üzerinde açılan bir başlıkta JohnMSFT rumuzlu bir Microsoft çalışanı bunun varsayılan olarak aktif hale gelmesinin bir hata olduğunu belirtti. Sonrasında ise konu üzerinden yeni bir açıklama yapmadı.