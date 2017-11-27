OnePlus 5 modelinin bir üst sürümü olan OnePlus 5T kısa süre önce tanıtıldı. Yeni bir marka olan OnePlus, ilk akıllı telefonunu 2014 yılında piyasaya sürmüş ve aradan geçen 3 yılda çizgisi hiç bozmayarak bünyesine yeni telefonlar katmıştı. Firma, 2017 yılını ise yenilikçi özelliklere sahip olan OnePlus 5T modelini piyasaya çıkararak kapatacak. Telefonun tasarımı arkadan bakıldığında iPhone 8 Plus modelini anımsatıyor ancak ön yüzü iPhone 8 Plus’a göre çok daha yenilikçi bir tasarıma sahip.

Tasarım

162 gram ağırlığa sahip olan telefonun ana gövdesi alüminyumdan tasarlanmış. Şimdilik sadece siyah renk olarak üretilen OnePlus 5T ileriki dönemlerde belki Oneplus 5’de olduğu gibi farklı renk seçeneklerine kavuşabilir. 6.15 x 2.95 x 0.29 inç boyutlarına sahip olan telefon, Android 7.1 sürümü tabanlı Oneplus firması tarafından geliştirilen stok Android’e çok yakın “Oxygen OS” işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Ekran

Oneplus 5T, büyük olarak değerlendirebileceğimiz 6.01 inçlik bir ekran boyutuna sahip ancak %79.62‘lik ekran/gövde oranı sayesinde %73 ekran/gövde oranı ve 5.5″ ekran boyutuna sahip olan Oneplus 5 ile neredeyse aynı boyutlarda. Oneplus, büyüyen ekran boyutuna karşı ortalamanın biraz üzerinde sayabileceğimiz 401PPI piksel yoğunluğunu koruyabilmek için 5T’de Full HD yerine Full HD+ ekran tercih etmiş. Oneplus 5’de olduğu gibi AMOLED ekran teknolojisinin kullanıldığı OnePlus 5T ekranı oleofobik kaplamaya sahip. Çizilmeye dayanıklı cam (Corning Gorilla Glass 5) teknolojisinin de kullanıldığı ekranda, AMOLED ekranların olmazsa olmazı yakınlık sensörü de bulunuyor.

Oneplus 5T Kamerası

Telefon, Oneplus 5’de olduğu gibi, çift LED flaşa sahip 16 + 20 MP iki arka ve 16 MP’lik bir ön kamera ile birlikte geliyor. Oneplus 5T‘de kamera anlamında köklü bir değişikliğe gidilmemiş olsa da düşük ışıkta daha iyi performans veren bir lens tercih etmiş ve bunun yanında düşük ışıkta daha iyi fotoğraflar çekmeyi sağlayan bir teknoloji cihazın içine entegre edilmiş. Oneplus 5’in en büyük eksiklerinden görülen OIS (optik görüntü sabitleyici), Oneplus 5T’de de bulunmuyor yine de cihazda video çekimlerinde titremeyi minimum seviyeye getiren kaliteli bir EIS (elektronik görüntü sabitleyici) bulunuyor. Yüz algılama, otomatik zamanlayıcı, dijital zoom ve coğrafi etiketleme gibi temel özellikler de kamerayla birlikte geliyor.

Donanım

Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 sistem yongası kullanılan OnePlus 5T akıllı telefonda, Adreno 540 grafik işlemcisi ve 64-bit 2450 MHz hızında çalışan Kryo 280 ana işlemcisi bulunuyor. Oneplus 5T, tıpkı Oneplus 5’de olduğu gibi 6GB RAM‘e sahip 64GB model ve 8 GB RAM‘e sahip 128GB model olmak üzere iki seçenekle geliyor. İki modelde de SD kart girişi bulunmadığından depolama alanlarını artırmak mümkün değil.

Oneplus 5T Pil Performansı

Oneplus 5, 3300mAh bataryasına karşın yaklaşık 7-10 saat ekran kullanım süresiyle piyasadaki şarjı en uzun giden telefonlardan biriydi. Oneplus 5T‘de ise ekran boyutu 0.5″ büyütülüp çözünürlükte ufak bir artış yapılırken batarya kapasitesi sabit tutulmuş. Bu da ister istemez Oneplus 5’den daha kısa bir ekran süresi vereceğini gösteriyor. Yine de çözünürlük ve ekran boyutu çok farklı olmadığından arada bir uçurum olmayacaktır.

Oneplus 5T’nin, önceki modellerde olduğu gibi cihazın şarjını 30 dakikada %60’a yakın doluran “Dash Charge” teknolojisi ile birlikte geldiğini de hatırlatalım.

Oneplus 5T Fiyatı

Oneplus 5T‘nin 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modeli 500$, 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modeli ise 560$‘dan yurt dışında satışa çıkacak. Türkiye fiyatı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün olmasa da benzer yurt dışı fiyatından satışa çıkmış Oneplus 5‘in 64GB modeli 2400TL’ye satıldığına göre, Oneplus 5T‘nin 64GB modeli 2600TL, 128GB modeli 2900TL‘den satışa çıkabilir.

Artı Yönleri

6 inç AMOLED ekran

ekran Yüksek ekran/gövde oranı

oranı Hafif ve ince tasarım

ve tasarım Güçlü donanım

Gece çekim performansı artırılmış çift kamera

Stok arayüze yakın Oxygen OS

Çift sim kart desteği

desteği “Dash Charge”

Performansına göre uygun fiyat

Eksi Yönleri