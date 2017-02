Bu yazımızda mekanik klavye seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğine değineceğiz ve tecrübelerimize dayanarak bazı tavsiyeler vereceğiz.

Mekanik Klavye Nedir?

Günümüzde klavyelerin büyük bir çoğunluğu düşük maliyeti nedeniyle rubber dome switch kullanıyor. Bu switch, zar benzeri bir yapıyla tüm klavyeyi sarıyor. Mekanik klavyelerde ise her tuşta ayrı bir switch mevcut. Tam olarak öyle olmasa da bunu mekanik olmayan klavyelerde toplam bir mekanik parça varken mekanik klavyelerde her tuşta bu parçadan ayrı bir tane var gibi aklınızda canlandırabilirsiniz.

Kimler Mekanik Klavye Tercih Etmeli?

Mekanik klavyenin çoğu kullanıcı için bir lüks olmasına rağmen bazı kullanıcılar için tasarruf hatta gereklilik olabilir. Mekanik klavye tercih etmesi gereken bu kullanıcılar:

Profesyonel veya profesyonel olmak isteyen oyuncuların mekanik klavye tercih etmek için birden fazla nedenleri var. Bu nedenlerden en önemlisi muhtemelen düşük tepki süresi ve yapısıdır. Oyunlarda, mekanik klavyenin düşük tepki süresi ve genelde oyuncuların tercih ettiği düşük güç gereksinimli switch yapısı sayesinde avantaj kazanabilirsiniz. Diğer nedeni ise oyuncular sürekli olarak aynı tuşları eskittiğinden ve genelde klavyelere sert davrandıkları bilindiğinden mekanik klavye almaları sağlamlığı ve dayanıklılığı sayesinde uzun süreçte tasarruf sağlayabilir.

2- Yazarlar, Gününü Bilgisayar Başında Geçirenler ve Yazılımcılar

Mekanik klavyeler eğer sessiz bir ortamda çalışmanız gerekmiyorsa çıkardıkları sesler ve tepki hissiyatı sayesinde yazmayı daha keyifli bir hale getirebiliyor. Ayrıca bu gruptaki insanlar klavyeyi çok sık kullandığından uzun süreçte dayanıklılığı sayesinde tasarruf bile edebilir. Tasarrufun dışında sürekli bilgisayarın başında vakit geçirirken yıllarca güzel görünümlü bir klavyeye bakabilmek ve daha keyifli bir yazma deneyimi için ödeyecekleri miktar da buna değecektir. NOT: Yazılımcılar eğer Türkçe yazı yazacaklarsa mutlaka Türkçe klavye tercih etmelidir. İngilizce klavye düzeni Türkçe olarak kullanıldığında kodlamada kullanılan <> ve bunun gibi onlarca işareti yapmak çok daha zor bir hal alıyor, kodlama sırasında klavye düzenini İngilizce yapmak mecburi oluyor.

Mekanik Klavye Switch Türleri ve Özellikleri

Piyasada switch üretimi yapan çok fazla marka ve bu markaların çok fazla farklı özelliğe sahip ürünü var. Bir yazıda hepsini birden detaylı incelemek mümkün olmadığından en sık kulllanılan switchler hakkında temel bilgi vereceğiz.

Cherry markasının Cherry MX switchleri günümüzde en sık kullanılan ve en kaliteli switchlerden biri. Çoğu markanın yaptığı gibi bu marka da ürünlerinin özelliklerini renklere göre kategoriliyor.

Cherry MX Ortak Özellikleri:

Tuş ömrü: 50 milyon tuş basımı

Seyehat Mesafesi (Travel Distance): 4mm

Devreye Alma Noktası (Actuation Point): 2mm (Cherry MX Speed hariç)

Devreye alma süresi ve seyehat mesafesi mekanik olmayan klavyelerde aynıdır. Eğer daha önce mekanik klavye kullanmadıysanız bu kavramlara yabancı olmanız normal. Mekanik klavyelerde, standart klavyelerin aksine yalnızca tuşa basma ve bırakma yoktur. Cherry MX Red klaveyelerden örnek verirsek devreye alma noktası 2mm olduğundan siz “a” tuşunu 2mm ittirirseniz “a” tuşu devreye girer ve bilgisayarınız “a” tuşunu yazar. Ancak siz bunun üzerine 2mm daha ittirerek tuşu toplamda 4mm ittirebilirsiniz.

Cherry MX Red (Kırmızı):

Bu modeli türünü genellikle oyuncular tercih ediyor.

Tuş basımı için 45g güç gerektiriyor ve bu sayı diğer modellere göre düşük sayılır.

güç gerektiriyor ve bu sayı diğer modellere göre düşük sayılır. Tuşa basım sonrasında herhangi bir geri bildirim (his) vermiyor.

Mekanik olmayan klavyelere göre daha fazla ses çıkarmasına rağmen mekanik klavyeler arasında sessiz sayılabilecek bir model.

Tuş sonrasında herhangi bir geri bildirim vermediği ve tuşa basım için gerekli güç çok az olduğundan bu modeli kullananların sık sık yazım hatası yapması olası bir durum. Eğer mekanik klavyenizi almanızın asıl nedeni oyunlar değilse tavsiye etmiyoruz.

Cherry MX Black (Siyah):

Bu modelin Cherry MX Red’den tek farkı daha fazla güç (baskı) gerektirmesi. Oynadığınız oyun türlerine göre sizin için Cherry MX Red’e (Kırmızı) göre daha avantajlı veya dezavantajlı olabilir. Ayrıca tuşun direnci daha fazla olduğundan tuşun üzerine elini getirip yanlışlıkla basma gibi durumlar yaşama olasılığı daha az.

Cherry MX Brown (Kahverengi):

Tuşa basım için Cherry MX Red ile aynı ( 45g ) güç gerektir.

) güç gerektir. Tuş basımı sonrasında az da olsa geri bildirim hissi verir, tuşa bastığınızı anlamanızı sağlar.

Ara bir model gibidir, oyun için de yazı yazmak için de iyi sayılır.

Chery MX Blue (Mavi):

Tuş basım hissi için Cherry MX Black ile aynı ( 60g ) güç gerektirir.

) güç gerektirir. Genelde çok yazı yazanlar tercih eder.

Çok fazla ses çıkartır.

Tuş basımı sonrasında verdiği geri bildirim hissi yüksektir.

Genel olarak değerlendirdiğimizde tam olarak mekanik klavye budur denebilecek ses ve his verir ancak oyunlar için her zaman kullanışlı değildir ve çıkarttığı ses nedeniyle her ortamda kullanılamaz.

Cherry MX Speed (Gri):

Cherry MX Red switchten tek farkı tuş basımı için devreye alma noktasının 2mm değil de 1.2mm oluşu. 45g güç gerektiren bir tuşa 1.2mm ittirme zaman zaman tuş üzerine parmağınızı getirdiğinizde bile gerçekleşebilir. Yazı yazmak için kesinlikle tavsiye edilmez ancak çeşitli oyunlarda kırmızı modele göre avantaj sağlayabilir.

Çin merkezli firma olan Kalih‘in ürünleri genellikle Cherry markasının ürünlerine yüksek benzerlik gösterir. Bu yüzden modellerini tanıtırken doğrudan Cherry markasının o renkteki modelinden farklarını belirteceğiz.

Kalih Red: Tuş basımı için 45g yerine 50g güç gerektirir.

Kalih Black: Cherry MX Black’ten kağıt üstünde bir farkı yoktur. (Kalite farkı vb. durumlar mevcut olabilir.)

Kalih Brown: Tuş basımı için 45g yerine 50g güç gerektirir.

Kalih Blue: Cherry MX Blue’dan kağıt üstünde hiç bir farkı yoktur. (Kalite farkı vb. durumlar mevcut olabilir.)

Razer

2014 yılında Kalih markası ile birlikte çalışarak kendi switchlerini üretmeye başladı. Tüm switchlerinde farklı türlerde de olsa geri bildirim hissi mevcut. Kağıt üstünde 80 milyon tuş ömrüne sahip. Bu sayı Kalih ve Cherry üreticilerinin switchlerindeki tuş ömründen 30 milyon daha fazla.

Razer Green (Yeşil):

55g tuş basım gücü gerektiriyor ve 1.9mm devreye alma noktasına sahip.

tuş basım gücü gerektiriyor ve devreye alma noktasına sahip. Diğer markalardaki mavi switchler kadar yüksek ses çıkartıyor.

Diğer markalardaki mavi switchlere benzer özellik gösterirken Razer bu switchinin diğer markalardaki mavi switchlerden daha hızlı bir tepki süresine sahip olduğundan oyun için kullanılabileceğini söylüyor.

Razer Orange (Turuncu):

55g tuş basım gücü gerektiriyor ve 1.9mm devreye alma noktasına sahip.

tuş basım gücü gerektiriyor ve devreye alma noktasına sahip. Diğer markalardaki kahverengi switchlere benziyor (Özellilkle Kalih markasının kahverengisine).

switchlere benziyor (Özellilkle markasının kahverengisine). Az ses çıkartıyor, yazı yazmak için de oyun oynamak için de uygun.

Logitech

Şimdilik Romer-G olarak adlandırdığı tek bir switche sahip. Bu switch yalnızca Logitech G810 Orion Spectrum ve G910 Gaming klavyelerde kullanılıyor.

Tuş basımı için 45g güç gerektiriyor.

70 milyon tuş basım ömrüne sahip. (Kağıt üstünde Razer>Logitech>Cherry=Kalih)

tuş basım ömrüne sahip. (Kağıt üstünde Razer>Logitech>Cherry=Kalih) Mekanik klavyeler arasında sessiz bir switch.

1.5mm devreye alma noktası ve 3mm seyehat mesafesine sahip.

devreye alma noktası ve seyehat mesafesine sahip. Oyuncular için tavsiye ediliyor, yazı yazmak rahat değil.

Mekanik Klavye Boyutu ve Bazı Terimler

Mekanik klavye seçerken dikkat etmeniz gereken unsurlardan biri de mekanik klavyenin boyutu. Mekanik klavyelerde bazen kolay taşınabilmesi için (genellikle turnuva versiyonu olarak geçer) bazen de fiyatı düşürmek için bazı tuşlar çıkartılabiliyor.

Tenkeyless: Normalde bu terimi yukarıdaki fotoğraftan anlayabileceğiniz üzere sağ taraftaki NUMPAD alanı çıkartılmış klavyeler için kullanırdık. Ancak günümüzde bazen üreticiler NUMPAD alanını tutuyor, ok tuşları ve ok tuşlarının üzerindeki alanı kaldırıyor. Belirli tuş kombinasyonlarıyla da ok tuşları NUMPAD üzerine yerleştiriliyor ve 8 4 5 6 gibi rakamları kullanarak ok tuşlarını kullanabilmeniz sağlanıyor.

Stealth: Bu terimi Razer marka klavyelerde görüyoruz. Çeşitli yöntemlerle kullanıllan switchin normal halinden daha sessiz olması sağlanıyor.

Keycap: Bizim aslında tuş olarak bildiğimiz switchlerin üzerindeki plastik kapaklara deniyor.

Tactile: Switch devreye alma noktasını geçtikten sonra hissedilen geri bildirim.

Click (Clicky): Switchin toplam seyehat mesafesi kat edildikten sonra çıkardığı ses.

Mekanik Klavye Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Öncelikle genel kullanımınıza karar vermeniz gerekli. Kullanım alanınıza uygun switchleri tespit etmeli ve onlar arasından seçim yapmalısınız. Ayrıca hiç bir koşulda çıkardığı ses gibi nedenlerle tercih edemeyeceğiniz switch türlerini elemek işinizi kolaylaştıracaktır.

Bütçenizi belirledikten sonra bütçenize uygun modellerdeki genel özellikler arasından seçim yapmalısınız. Eğer bütçeniz limitliyse tenkeyless ancak iyi switchi olan veya tam boy ancak kötü switchi olan klavye gibi kararlar vermeniz gerekebilir.

ancak iyi switchi olan veya tam boy ancak kötü switchi olan klavye gibi kararlar vermeniz gerekebilir. Klavyeyi alırken kullanıcı yorum ve tecrübe lerine önem verin. Kağıt üstünde benzer özellikte görünen klavyeler arasında büyük kalite farkları olabilir.

ve lerine önem verin. Kağıt üstünde benzer özellikte görünen klavyeler arasında büyük farkları olabilir. Sadece mekanik olsun diye kalitesiz switchlere sahip klavyeler almanızı önermiyorum, eğer düşük bütçeye sahipseniz mekanik olmayanlar arasından iyi bir klavye tercih edebilirsiniz.

tercih edebilirsiniz. Tecrübelerime göre Corsair ve Razer gibi markaların klavyeleri Amazon gibi sitelerden indirimlerle birlikte Türkiye fiyatının yarı fiyatına kadar altına alınabilirken Logitech ve Asus gibi markaların klavyeleri bazı durumlarda Türkiye’de daha ucuz bile bulunabiliyor.

Eğer mekanik klavye seçiminizi yaparken kararsız kaldıysanız veya şüpheleriniz varsa yorum alanında bizimle paylaşıp yardım istemekten çekinmeyin 🙂