Hearthstone Android kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin detaylarını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bugün (26 Ocak 2017) Hearthstone’un Android uygulaması için Google Play üzerinden bir güncelleme yayınlandı. Güncellemenin boyutu küçük olsa da sonrasında oyuna girildiğinde yaklaşık 1GB boyutunda ikinci bir güncelleme yükleniyor ancak bu sırada arka planda istediğinizi yapabiliyorsunuz.

Hearthstone’da genel olarak oyuncuların en çok şikayet ettiği durum büyük güncelleme boyutları. Blizzard oyuna her güncelleme getirdiğinde oyuncular, sadece yenilenen dosyaları değil de tüm oyunu baştan yüklemek zorunda kalıyor. Bu durum büyük güncelleme boyutu ve uzun süren güncelleme işlemine neden oluyor. Hearthstone gibi sık sık güncellenen bir oyunda da bu durum özellikle mobil kullanıcılar için rahatsız edici oluyor. Bu rahatsız edici durum bu güncelleme sayesinde gelecekte sona eriyor.

Gelen yenilikler Google Play mağazası üzerinde aşağıdaki şekilde anlatılmış:

“We’ve made some optimizations to Android distribution! This will change how Hearthstone is downloaded and will help lead to a smaller install size and smoother patching in the future.”