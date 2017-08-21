Facebook kendisi de dahil olmak üzere tüm alt kuruluşlarında yani Instagram ve Whatsapp’da durum özelliğini getirmişti. Whatsapp web piyasaya sürüldükten sonra çok fazla rehavet gördü. Bunun üzerine geliştiriciler bir güncelleme geleceğini ve bu güncellemenin iki kademeli olduğunu belirttiler. İlk gelen güncellemede biliyoruz ki artık tarayıcıdan Whatsapp’ı açtığımız zaman kullanıcıların paylaştıkları durumları görüntüleyebileceğiz. Güncellemenin ikinci aşaması daha henüz paylaşılmadı.

Gelen güncelleme ile artık Web Whatsapp üzerinden durumları izleyebiliyoruz.

Fakat şuanda bu güncelleme ile gelen durum özelliğini kullanarak, yeni bir durum paylaşmak veya olanı güncellemek mümkün değil. Zaten düşündüğümüz zaman bilgisayar üzerinden yapılan durum güncelleme işlemleri pekte etik değil. Çünkü bilgisayar üzerinden ne kadar anlık durum paylaşabiliriz ki?

Durum güncellemek yada yeni bir durum eklemek hakkında Facebook’tan hiç bir açıklama gelmediğini sizlere aktarmamız gerekiyor. İlerleyen günlerde ne olur ne biter daha henüz bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Facebook ekibi gerçekten çok çalışıyor ve hemen her alt kuruşa gerekli ilgiliyi gösterip gelişmelerini sağlıyor.

Bu arada daha hiç Web Whatsapp kullanmayanlar olmuştur. Denemek isteyenler içinde hemen burada kolay ulaşım bağlantısı bırakıyorum.

Whatsapp Web’e girmek için tıklayın.