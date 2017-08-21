Popüler ve ücretsiz fotoğraf paylaşım platformu Instagram, Ekim 2010’da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri fotoğraflar üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram’ın da dahil olduğu sosyal medya servisleri üzerinden paylaşma imkanı tanımıştır. Facebook, Instagram’ı Nisan 2012’de tam 1 milyon dolara satın almıştı. Instagram uygulamasına Facebook ile de giriş yapılabilmektedir. Daha önce Twitter üzerinden Instagram için arkadaş bulunabilmekteydi fakat Twitter API ayarlarında yaptığı bazı değişiklik ve kısaltmalarla Instagram ile arasında kurduğu “Instagram için arkadaş bulma” bağlantısını kaldırmıştır. Instagram uygulamasına YouTube kadar uzun olmasa da videolar yükleyebilirsiniz.

Biliyorsunuz ki, instagram uygulamasını kullanan kişiler hep daha fazla kitlenin dikkatini çekmek ve daha fazla popüler olmak peşinde ve bunu sağlamak için sürekli paylaşımlarında yaptıkları dolu dolu hashtagler ve takipçi hesaplarını takip ederek kazanacaklarını sanarlar. Ancak aslında genellikle sadece siz karşıdakini takip ederseniz takip edilirsiniz. Ayriyeten bazen bu bile kesin olmamakla birlikte uğraştırıcı bir yoldur.

Burada imdadımıza takipçi sistemleri yetişiyor. Bunlara ”instagram takipçi hilesi” de deniyor. Takipçi sistemlerinde tek tıkla, karşılıksız takipçi kazanabiliyorsunuz. Böylelikle fazla uğraşmanıza da gerek kalmıyor. Biz bu sistemler arasından en güzel ve en kullanışlı olan 3 siteyi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

MedyaPanel.Net

Sisteme kayıt olup giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş yaptığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor. Kategori kısmından istediğiniz takipçi türünü, servis kısmından ise miktarını seçip, alttaki link yazan kısıma profilinizin veya gönderim yapılacak paylaşımın linkini atıp Gönder’e basıyorsunuz. Ve arkanıza yaslanıp beğenilerin ve takiplerin tadını çıkarıyorsunuz. Fiyat olarak çok uygun bir sistem. Biz kullandık ve tavsiye ediyoruz.

OrganikTakipci.Com

Bu sisteme Ana Sayfasında bulunan ”Instagram ile Giriş Yap” butonuna tıklayarak, Instagram hesabınız ile giriş yapıyorsunuz. Ardından takipçi gönder kısmına gelerek göndermek istediğiniz takipçi sayısını yazıp Gönder butonuna basıyorsunuz. Ve takipçileriniz hesabınıza yüklenmeye başlıyor. Krediniz kadar takipçi kazanıyorsunuz. Sistemde 30 dakikada bir 75 takipçi kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda sadece takipçi değil beğeni de gönderebiliyorsunuz. Siteye 30 dakikada bir girip dilediğiniz kadar takipçinizi arttırabilirsiniz. Ve bu sistem tamamıyla ücretsiz. Dilerseniz ücretli bir şekilde kredi satın alabiliyorsunuz.

InstagramTakipciHilesi.Net

Bu sistemde de yine aynı şekilde Ana Sayfa’da bulunan ”Instagram ile Giriş Yap” butonuna tıklıyorsunuz. Veya sayfanın sağ üstündeki ”Giriş” butonuna tıklayarak, instagram hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Ardından yine krediniz kadar takipçi gönderiyorsunuz. Sistem size 24 saatte 2000 takipçi, 3000 beğeni ve 50 yorum kazandırabiliyor. Krediler ücretsiz olarak her 2 saatte bir yenileniyor. Her 2 saatte bir; 200 beğeni, 130 takipçi, 30 yorum ücretsiz olarak sizlere sunuluyor. Ayrıca ilk girişinize özel 50 yorum kredisi de size hediye ediliyor. Bu sistemde de dilerseniz belirli bir miktar ödeyerek kredi satın alıp daha fazla popüler olabilirsiniz.