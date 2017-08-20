Her sene düzenlenen Türkiye Büyük Finali, bu senede çok heyecanlı geçti. Finale kalan BAUSuperMassive ve 1907 Fenerbahçe, BO5 karşılaşması yaptı. Fakat maç çok erken bitti. Çünkü 1907 Fenerbahçe, 3-0’lık seriyle kupanın sahibi oldu. Haydi maçı biraz daha yakından inceleyelim!

Bu yıl 5. kez yapılan TBF, Ülker Sports Arena’da yapıldı. Yine dolup taşan bir seyirciler ve yoğun katılımla Türkiye’deki eSporun geliştiğini kanıtlayan izleyicilerle doluydu. Gayet kaliteli ve modern geçen müsabakada hiç bir sorun meydana gelmedi.

Bu yıl bir ilk gerçekleşti. 5. kez yapılan TBF’nin dördünü Dark Passage kazanmıştı fakat ilk defa Türkiye Büyük Finali ( TBF ) şampiyonu Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe eSpor klubu daha yeni kurulmuş olmasına rağmen gayet başarılı bir sezon geçirdi ve komplike oyunuyla gerçekten keyifli bir maç izlettirdi. İnanılmaz oyunlar yapan Fenerbahçe, diğer sezonlarda da iddaalı olduklarını belirtti.

Fenerbahçe’nin şuan ki kaptanı ve aynı zamanda üst koridor oyuncusu olan Berke ‘Thaldrin’ Demir, geçen sezonda SuperMassive’de görev alıyordu. Eski takıma karşı gayet profesyonelce oynayan Berke, bu oyun serisinin kazanılmasında en büyük rol oynayan oyunculardan biri oldu.

Çin’de oynanacak olan dünya şampiyonasında Türkiye’yi 1907 Fenerbahçe temsil edecek. Büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz ve destekliyoruz. Bir Türk takımının dünyada başarı kazanması kadar güzel bir şey olamaz!

Fenerbahçe eSporu canı gönülden kutlarız ve Çin’de başarılar dileriz. SuperMassive ekibi de en kısa zamanda tekrardan çalışmalara başlayıp, kış mevsimine bomba gibi dönmelerini bekliyoruz.

GG WP!