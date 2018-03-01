ByNoGame‘i bilmeyenler için Türkiye’nin en büyük satış hacmine sahip olan oyunlar üzerine bir e-ticaret sitesi olarak tanımlayabiliriz. Kullanıcılar ByNoGame‘in internet sitesi üzerinden çeşitli oyunlara ait oyun içi eşyalar satabildiği gibi başkalarının eşyalarını ve birbirinden farklı platformların e-pinlerini satın alabiliyor. Ayrıca pek çok yayıncı ve takıma sponsor olduğundan tüm bu yayıncı ve takımların giyim ürünleri de bynogame.com adresinden satın alınabilmekte.

ByNoGame kullanıcılar arasındaki bu satışları güvenle gerçekleştirebilmek için ByRobot adını verdiği yüzün üzerinde steam hesabını kullanıyor. Bugün ByNoGame’in steam hesaplarının bir veya birkaç tanesi Valve tarafından bir takas yasaklamasıyla cezalandırıldı. Valve, önlem amacıyla bu yasaklamayı zaman zaman bireysel kullanıcılara bile uygulayabiliyor ve destek talebi sonucunda genellikle açıyor ancak söz konusu yasaklama ByNoGame‘e ait bir hesaba uygulandığı için birbirinden farklı kişilere ait yüzlerce eşya takas edilemez duruma geçti.

ByNoGame destek ekibinden bir yetkiliyle sorunun detayları ve ürettikleri çözümler hakkında bir röportaj yaptık:

Webellek: Botlarınızın bir kısmının steam üzerinden yasaklandığını duyduk. Yasaklanan hesaplar tüm hesaplarınızın ne kadarlık bir kısmını oluşturuyor? Yasaklamanın sebebi hakkında bilgiye sahip misiniz?

ByNoGame Yetkilisi: Yasaklanan hesaplar, tüm hesaplarımızın çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Bu konu ile alakalı istatistiki bir bilgi aktaramıyoruz. Bunun dışında steam tüm hesapları banlayabilir bunun bir nedeni yok, banlanan kişisel hesaplar da mevcut. Ticket gönderdik ve şu anda sonucunu bekliyoruz.

Webellek: Oyun içi eşyaları sizin bot hesaplarınızda kalan kullanıcılara, eşyaların satış fiyatının belirli bir oranında BNG bakiyesi önerdiğinizi duyduk bu doğru mu? Yasaklamanız kaldırılmazsa bu çözüm yolu ile mi devam edeceksiniz?

ByNoGame Yetkilisi: Kullanıcılarımızın zararı bizim zararımızdır. İtem sözleşmesinin 27. maddesinde herhangi bir ban veya bug durumunda sitemizin sorumlu olmayacağı yazıyor ancak biz buna rağmen kullanıcılarımızın zararlarını itemlerin satılabileceği fiyatlardan satışını kabul edip, hesaplarına uygun gördükleri bakiyeleri aktarıyoruz. Kullanıcılarımız uygun görmezlerse bekleyebilirler, bu hakka sahipler.

Webellek: Son olarak site üzerindeki diğer satışlar olduğu gibi devam ediyor mu yoksa önlem amaçlı aldığınız duraklatma gibi herhangi bir işlem var mı?

ByNoGame Yetkilisi: Hayır aktif bir çok botumuz var sitemizde herhangi bir sorun yok, kullanıcılarımız da bu süreçte bize çok destek oldular anlayışlı davrandılar ticket sonucunu bekliyoruz.

Webellek: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

ByNoGame Yetkilisi: İyi çalışmalar dileriz.

ByNoGame yetkilisinden aldığımız bilgilere göre hiçbir kullanıcı en kötü ihtimal olan yasağın kaldırılmaması ihtimalinde bile ciddi bir zarara uğratılmayacak gibi gözüküyor. Sorunun en kısa zamanda kimse zarar görmeden çözülmesini umuyoruz.

Röportaj sonunda hâlâ aklınızda kalan sorular varsa bize yorum kısmından iletebilirsiniz.