Belki de cep telefonu devriminin bile ötesinde bir iletişim ağı kurmaya başararak, kendine özgü bir sistem geliştiren ve benzerlerinin de aynı rota üzerinde ilerlemesini sağlayan WhatsApp; modern çağın akıllı telefon ilişkileri içinde, kendine has ayrı bir dünya olarak tanımlanmaktadır. Sayısız yenilikler ile her geçen gün kendi kimliğini de değiştirip geliştirmeyi başaran WhatsApp, yerinde saymayan yapısı ve hızlı temposu ile öncülük vazifesini hiç alinden bırakmadığı gibi, daha uzun yıllar da bırakmayacak gibi görünüyor.

Yeni yıl arifesinde, her zaman olduğu gibi yepyeni özellikleri ile podyuma çıkan sıradaki güncellemeler ile kullanıcıların telefonlarına da konumlanacak olan WhatsApp, kare as olarak tanıttığı son dört yeni özelliğini duyurmuş oldu…

Öncelikle, artık engellenen kullanıcıların engelini, çok daha kolay bir şekilde kaldırmak mümkün olacak. Tek yapılması gereken, engelli kullanıcı üzerindeyken parmağı uzun süre basılı tutmak ve çıkan seçeneklerde yer alan engeli kaldır butonuna tıklamak. Ayrıca, davet et özelliği ile de bağlantı yolu ile davet et seçeneği güncellenmiş olacak. Yani, artık herhangi bir kullanıcıyı, dahil olduğunuz bir gruba davet etmek istediğinizde tek yapmanız gereken ona bir davet et bağlantısı göndermek olacak.

Diğer yandan, yönetici ayarları sekmesine gelen yeni özellik sayesinde herhangi bir WhatsApp grubu yöneticisi, üyelerinin doğrudan kendisine mesaj gönderip gönderemeyeceği ve grup bilgilerinin güncellenip değiştirilmesi gibi tercihlere dair izinler de kolayca ayarlanabilecek. En dikkat çeken yenilik ise WhatsApp uygulaması ile etkileşime geçmek isteyen kullanıcının, uygulama açıkken tek yapması gereken; telefonu sallamak olacak!

Tüm bu yeni özelliklerin kullanıma açılması için önümüzdeki günleri beklemek gerekecek. Popüler uygulamanın, her geçen yıl yepyeni özellikler ile tırmanışının sürdürdüğü de gözlerden kaçmamakta…