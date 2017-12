Yerli bir organizasyona sahip ve Türk oyunculardan oluşan Space Soldiers takımının Counter-Strike: Global Offensive kadrosu geçtiğimiz ay Avrupa Minor turnuvasında şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu şampiyonlukları, takıma 30.000$ ödül ile birlikte Boston‘da gerçekleşecek ELEAGUE Major 2018 elemelerine davetiye kazandırmıştı.

Uzun süredir hedefledikleri major turnuvaya ilk kez bu kadar yaklaşmış olan ve majora katılabilmek için elemelerde 16 takım arasından ilk sekize girmesi yeterli olan Space Soldiers, bunu başarabilmesi halinde CS: GO‘ya takım logosunu ve oyuncu imzalarını sticker (çıkartma) olarak getirebilecekti.

Valve‘ın bugün yaptığı açıklamaya göre bundan sonra major elemeleri kaldırılacak ve major turnuvalarda 16 yerine 24 takım yer alacak. Bu da demek oluyor ki normalde elemelere katılması gereken yeni efsaneler (new legends) ve meydan okuyucuların (challengers) artık elemelere katılması gerekmiyor.

Bunun yanında turnuva sistemi biraz değiştirildi. Grup aşaması ve playofflar yerini yeni bir sisteme bırakacak. Yeni sistemin nasıl olacağı hâlâ gizemini korusa da Valve bir turnuva takvimi açıkladı:

2018 yılının ilk major turnuvasını düzenleyecek olan ELEAGUE‘nin genel menajeri Christina Alejandre, takımlar gerekli bilgileri zamanında ilettiği sürece Space Soldiers da dahil olmak üzere majora katılacak 24 takımın da sticker olarak bilinen çıkartmalarının oyunun içerisinde yer alacağını bir tweet ile bildirdi. Gönderdiği tweet:

Stickers will include all 24 teams, provided they got all their info in, etc. on time.

— christina alejandre (@burbunny) 13 Aralık 2017