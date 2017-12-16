Akıllı telefon teknolojisinin basit bir uyarlaması ile hayat bulan akıllı saatler, çok da yeni bir teknoloji olmamakla beraber; henüz hedeflemekte olduğu yaygınlığı kazanmadığı da ayrı bir gerçek olarak karşımıza çıkmakta. Bu anlamda, rakiplerinden çok daha erken bir zamanlama ile ve bir ilki başararak piyasaya merhaba diyen Google; maalesef bu teknolojiye gerektirdiği ilgiyi gösterip yeterli yatırımı yapma şansını kaçırdığı için kendisinden çok daha sonra pazara giren rakipleri tarafında egale edilmiş oldu.

Teknoloji evreninin affetmez yapısı, geride kalmayı asla mazur görmediği için diğer markalar, bu anlamda hızlarını hiç kesmeden devam ettiler diyebiliriz. Özellikle üst segmentte bir ürün kullanmak isteyenlerin ilk tercihi yine her zamanki gibi Apple olurken, alternatif ürün ve modeller için de yine Çin malı ürünler revaçta görülmekte. Orta segmente hitap eden marka ise tartışmasız olarak yine Samsung olmaktadır. Ancak ortalama ürünlerin dahi yüksek fiyatlarla alıcıya ulaştırılması, Android Wear’a olan ilgiyi azaltmış oldu diyebiliriz.

Bunu fırsat bilen ve eski gücünü tekrar kazanmak isteyen Google ise kendi kurduğu lige dönüş zamanı için böyle bir an beklemekteydi. Bu amaçla geçtiğimiz günlerde, Android Wear Oreo güncellemesini alacak birçok model ismini açıkladı ve sınırsız bir saha çizerek, ben geri döndüm şeklinde, varlığını ilan etmiş oldu.

Hangi Android Wear Akıllı Saatler Oreo Güncellemesini Alacak

Akıllı saat kullanıcılarının dört gözle beklemekte olduğu özellikler dolu sürüm güncellemesini alacak modellerin listesini, sizlerle paylaşıyoruz: