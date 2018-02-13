PlayerUnknown’s Battlegrounds, oyuncuların ayakta kalacak en son kişi olmaya çalıştığı bir oyundur. Oyunu kazanmak için genel olarak birbirinden farklı silahlara,eklentilere,can arttırmak için enerji içeceğine, ilk yardım kitlerine ve birde oyun yeteneğine sahip olunması gerekmekte. PUBG’de hayatta son kalacak kişi yada takım olmak istiyorsanız, 3. bölümünü hazırladığımız listede belirttiğimiz kurallara uyun…

İkmal Paketleri’ne Dikkat Edin

Oyun da bazen, görüş açınızdan geçen bir uçaktan ikmal paketi (drop) atılabilir. Bu paketlerden, güçlü AWM, M24 keskin nişancı tüfekleri, Aug,Groza gibi otomatik tüfekler, adrenalin şırıngası yada kamuflaj kıyafeti gibi özel malzemeler çıkar. Bu ikmal paketinin atılması savaşın gelgitini değiştirebilir, bununla birlikte yeni taktikler yaratmanız gerekmektedir. İkmal paketi’ni almak istediğinizde, o pakete doğru gitmeye çalışan bir tek siz olmadığınızı aklınızdan çıkarmayın 🙂 İkmal paketi, yakınlarında yada ikmal paketini gözetleyen düşmanlar olabilir, dikkatli olun.

Düşman Gördüğünüzde Paniklemeyin!

Eğer gördüğünüz düşman size yakın ise yeteneklerinizi konuşturmanız gerekecek. Uzakta ise ve size tehlike arz etmiyorsa izini sürmeyi bırakabilirsiniz, ama unutmayın ki o adam eninde sonunda size tehlike arz edecektir, oyun başlarında etmese bile oyun sonlarına doğru onunla daha çetin şartlarda mücadele etmeniz gerekebilir.

Düşman gördünüz, fakat o sizi fark etmediyse sakın paniğe kapılmayın ve sadece sabredin, elinizdeki imkanları ve stratejik avantajınızı kullanarak, sakince düşünüp ufak bir plan hazırlayın, ve en açık olduğu anda onu gafil avlayın. Gizlenebileceği çıkıntıların veya evlerin olmadığı bir yerde arkası size dönükken, vurabilirsiniz. Aman dikkat, siz onla ilgilenirken arkadaki düşmana açık vermeyin, bu gibi durumlarda, önünüzdeki adamı kontrol ettiğiniz kadar çevrenizide kontrol edin, backstab yemek istemezsiniz 🙂

Sağlam Nişan Al

Evet, üstteki bilmeniz gereken bilgiden sonra bu bilgiyi de hatırlatmak gerekir. Elinizde silah varken, sağ tıklama yaparak, silahın görüşünü açıyoruz, ve düşmana doğru isabet aldıktan sonra, oyunda nefes kontrolünü sağlayıp daha isabetli atışlar yapabilmek için Shift tuşuna basıyoruz. Dikkatli bir şekilde bu avantajınızı kullanarak isabetli atışlar yapıp, düşmanınızı yok edebilirsiniz. Bu atışları kendinizden emin olduktan sonra yapmanız daha doğru olur çünkü Shift tuşu’na bastıkça, altta beliren akciğer simgesinde de belirtleceği gibi karakterinizin nefes tutma sınırı mevcut, hemen hemen bir kaç atıştan sonra nefes tutma özelliğinin yeniden şarj olması gerekmekte.

Etrafını Dikkatli Dinle

Bir düşman görmesen bile, onları çimlerin arasında süründüğünü veya yakın mesafedeki bir evde olduğunu düşünüyorsan, duraklayıp temkinli bir şekilde etrafını dinlemelisin. Aksi takdirde o seni dinleyip, yerini tespit ettiğinde iş işten geçmiş olabilir. Etrafınızdan gelen silah patlamalarının yerlerini tespit ederek, tehlikenin ne tarafta olduğunu anlamanız zor olmayacak ve backstab yeme korkunuzun yok olmasını sağlayacaktır. Duyabileceğiniz kadar yakın yerden silah sesleri geliyorsa, o silahın sahibi sizin için bir tehlike oluşturabilir, karar sizin, o başkası ile çatışırken ona backstab atabilirsin, yada ondan uzaklaşarak onun hedefi olmaya devam edebilirsin. Kulaklarınıza güvenin ve duyduğunuz sesin yönünü tespit edebilmek için, karakterinizi etrafa çevirin, sesi en şiddetli aldığınız yer silahların patladığı yerdir.

Strateji Adına Pusu’ya Yatabilirsiniz

Battlegrounds’da bir noktadan diğerine hızla ilerlemeyi tercih etmelisiniz, ancak çemberin, kapanmasının uzun süreceği dar alanlarda güçlü bir konum bulursanız, diğer güvenli böle içerisinde, kendinizden emin bir yerde pusu kurmayı düşünebilirsiniz. Böylece hem arkanızdan backstab yeme oranınızı düşürürsünüz, hemde eğer üzerinize doğru güvenli bölgeye girmek isteyen düşman varsa onu vurabilirsiniz. Açık bir alanda örneğin Farm’da gizlenmek için çalıları veya otları tercih edebilirsin. Miramar’ın çöl haritasında iseniz, tepeler’den veya girintili çıkıntılı bölgelere yatarak pusunuzu kurabilirsiniz.

(TPS) Üçüncü Şahıs oyunlarında Alt tuşuna basarak, etrafınızı da gözlemlemeyi unutmayın.

Açık Kapılara Dikkat Et!

Oyun tüm kapılar kapalıyken başlar; açık bir kapı, o bölgede oyuncunun olma olasılığını veya oyuncunun o evde olduğu anlamına gelir. Açık bir kapı’dan içeri girilirse, düşman ile karşılaşmak muhtemel. Eğer kendinize güveniyorsanız, bu zamana kadar yazdığım tüm başlıklar da ki kurallar ve bilgilere dayanarak, stratejik bir plan ile, düşmanı yok edin.

Kapılar açık olmasa bile düşman olma olasılığı vardır, özellikle güvenli alan çemberi yeterince küçüldüğünde, sağınızda veya solunuzda ki evlerin çoğunda düşman olabilir, siz onları göremeyebilirsiniz ama onlar muhtemelen sizin en zayıf anınızda vurmak için bekliyor olabilirler. Kapılar kapalı olsa da o bölgede spawn olmadığını düşündüğünüz bir araç varsa, büyük ihtimal düşman o bölgede. Son güncellemeler ile birlikte gelen özellik ile düşmanın daha önceden kullanıp ve park ettiği aracın park lambaları açık olacak. Yani daha ışıkları açık bir araç görürseniz, düşman muhtemelen yakınlarda olacaktır.

Yakınlarda ki düşman daha önceden stratejik olsun diye veya çatışırken camlarını kırmış olabilir, kırık cam varsa muhtemelen düşman o evdedir. Tabii tüm bunlar sizin sezginize ve yeteneklerinize kalmış, düşman olmadığını düşündüğünüz bir yerden bile düşman aniden fırlayabilir.

Araç Kullanımında Dikkatli Olun

Battlegrounds’da uzun mesafeleri kat etmek için, arabalar ve motosikletler öneriliyor fakat bunları dikkatli kullanmanızı öneririm. Bu araçlar, siz onları kullanırken gerçekten etrafa çok fazla ses veriyor ve çok fazla gürültü çıkarıyorlar bu da sizin gidiş yönünüzü veya duraklamak istediğiniz yeri ele veriyor. Aracın sesi uzaklaştıkça azalıyor fakat, motor sesi gibi fren sesi de çok iyi duyulabiliyor, düşman yakınlarınızda ise ve siz bunu bilmeden durmuş iseniz, düşmanınız aracın sesinin yakınlarda kesildiğini duyduğu vakit, artık siz onun için bir yem olmaktan farksız oluyorsunuz.

Ayrıca aracınızın benzin faktörünü de göz önüne almalısınız, ölüm kalım meselesi değilse, sakın az benzinli araçla yola çıkmayın aksi takdir de sizi çok kritik bir noktada yarı yolda bırakabilir. Bu arada unutmayın aracınız çok fazla vurulursa patlayabilir (İki üç şarjör kurşun sizin o fiyakalı UAZ’ınızı toz duman edebilir.)

İki haritada da (Miramar’da daha çok) yol biçimlerine dikkat edin, tüm araçlar’la özellikle motosiklet ve buggy’de çok rahatlıkla takla atabilirsiniz, takla attığınızda aracınız zarar görür ve canınız azalır, ayrıca aracınız kritik bir noktada ters çevrilirse savunmasız kalarak, kötü bir ölümle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii Gif’de ki gibi artistik hareketler yapmayı becerebiliyorsanız orası ayrı 😀

İyi Eğlenceler…

Tam 3 bölüm hazırlamış olduğum bu uzun soluklu Pubg tavsiyelerinin sonuna gelmiş bulunmaktayım, benim sizlere aktarabileceğim deneyimlerim bunlardır, ilerleyen zamanlarda keşfedilen yeni taktikler,stratejiler ve bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğim.

Böylesi güzel bir oyunda başarıyı yakalamak kolaydır, asıl önemli olan eğlenebilmek.