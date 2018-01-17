PlayerUnknown’s Battlegrounds, oyuncuların ayakta kalacak en son kişi olmaya çalıştığı bir oyundur. Oyunu kazanmak için genel olarak birbirinden farklı silahlara,eklentilere,can arttırmak için enerji içeceğine, ilk yardım kitlerine ve birde oyun yeteneğine sahip olunması gerekmekte. PUBG’de hayatta son kalacak kişi yada takım olmak istiyorsanız, listede belirttiğimiz kurallara uyun…

PUBG Oynamak İçin Bilmek Gerekenler

Kaybetmeye Hazırlan!

Her zaman kazanmak için oynamalısınız, Battlegrounds hakkında bilmeniz gereken en önemli şey şimdiye kadar kazanacağınızdan daha fazla oyun kaybetmeniz gerektiğidir. Tava darbelerinden, yumruklardan yada şanslı iseniz bir kar98 mermisine kafa atarak ölürsünüz. Endişelenme; hepsi bu sürecin yani kazanmanın bir parçası.

Oyuna Takım Halinde, En Sevdiğin Arkadaşlarınla Gir

Battlegrounds üç oyun modu sunuyor: 100 oyuncu ile bir solo mod, herkes ikililere eşleşen bir duo modu ve milletini dört kişilik kadroya atan son bir takım modu. Bunlardan herhangi biri için sıraya girebilirsiniz, ancak oynamak için bazı arkadaşlarınız yoksa, temeli öğrenmek için tek başınıza oyun öneririm. Tek başınıza hayatta kalabiliyorsanız, bir gruba da çok katkıda bulunabilirsiniz.

Sesli Sohbet Özelliğini Kapat

Oyun varsayılan olarak yakınlardaki sesli sohbet özelliğini açıyor; bu durum ise diğer oyuncular tarafından rahatsız edilmenize, oyuna gerekli odağı sağlayamamanıza neden olabilir ve muhtemelen duymak istemediğiniz bağırış,çağırış ve diğer dillerde bir çok küfür,hakaret’i duyabilirsiniz. Onun için oyun başlamadan evvel uçakta iken Ctrl + T tuşlarına basarak diğer oyuncuları susturmalısınız.

Akıllıca Bir İniş Alanı Seç, İyi Yere Atla

Her maç, oyun alanının üstündeki bir düzlemde oyuncunun serbest düşüş atlamasıyla başlar. Haritanızı açmak için M tuşuna basın ve atlamak istediğiniz yerin seçimini önceden yapın. Sağ tıklatarak atlayacağınız yeri işaretleyin. Bilindik yerler veya uçağın tam üzerinden geçtiği yerlere çok iniş yapılır. Bol aksiyonu seviyorsanız yada last game deyip hadi bir ölüp çıkalım, şansımıza artık belki temizleriz falan diye girmişseniz uçağın geçtiği yere yakın bir atlayış yapın yada direk haritanın tam ortasında bulunan Okul,Tokiler veya haritanın en altında bulunan bir ada’ya Askeri Üs gibi yerlere atlayın, kolay gelsin 🙂

Güzel bir yere atladınız ve paraşütünüz açıldı, fakat o da ne? Etrafta bir sürü paraşüt var, ah ahh yazık diğer oyuncuların da oraya gittiği anlamına geliyor. Ya yol yakınken yönünüzü değiştirin, kendinize güveniniz tam ise yardırın. Yeni başlayanlar için başlangıçta daha küçük köyler veya ev çiftlikleri bulmak akıllıca olacaktır. Daha fazla emin olduğunuzda, atlayışlarınızda daha cüretkar olabilirsiniz.







Yeni Harita Miramar’da (Çöl Haritası) ise…

Yeni çöl haritası Miramar, Erangel’in varsayılan orman haritasından daha büyük. Düşme alanı daha büyük, yani haritanın önünüzde ki gibi açıldığına bakmayın, süzülme mesafeniz düşük olacak. Genel olarak, düşük riskli ve iyi loot yapabileceğiniz yerler arıyorsanız, tekli veya ikili maçlarda daha fazla tercih edilmeyen yerleri seçebilirsiniz. Takımlarda, tam bir takım için yeterli malzeme elde edebileceğiniz büyük şehirlere yada büyük yerleşimlere atlamanız gerekmekte. Büyük şehirler iyi loot kaynağı ama tehlikeli. Mümkünse en altlarına veya en üstlerin’e atlayın ki bir şey bulamadığınız vakit hemen oradan kaçın ve daha küçük kasabaları yağmalamayı deneyin. Bol miktarda loot yapmak vurulup öldüğünüz zaman daha fazla üzülmenize sebep olabilir 😀

Ekipmanını Hızlı Kuşan!

Yere iner inmez, hayat kurtaracak eşyalara odaklan, vurulduğunda iyileşmek için kit,enerji içeceği,bandaj gibi yada ilk atışı yapmak için herhangi bir silah. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ekipman kuşanmak, loot yapmak, oyalanmamak yararınıza olur. Yakındaki binaların her odasını didik didik ara. Birkaç temel unsur işini görebilir; silahlar, cephane, tıbbi malzemeler, zırhlar ve sırt çantaları. İlk önce bir silah ile başlayın çünkü, düşman geldiğinde ona sırt çantasıyla vuramazsın 😀 Önce can güvenliğiniz, sonra loot.

Öldürdüğünüz düşmanların loot’u sizin için daha iyi olacaktır, bırakın düşmanınız sizin için evlerdeki lootları ayağınıza getirsin, kendinizden emin olduktan sonra onu avlayın, dikkat edin sizi de avlayacak bir avcı bulunmasın etrafınızda.







Yerden Hızlı Eşya Almak İçin

Yerden eşya almak için varsayılan tuş F‘dir, ancak bu yöntem yavaştır. Eşyayı almakiçin ve yanlış eşya alma riskini ortadan kaldırmak için; Envanterinizi I veya Tab tuşuyla açmak ve menü sol tarafındaki malzemeleri sağ tıkla almak daha hızlı olacaktır. Silahınızın eklentisini bulursanız direk olarak sol menüden eklentiyi silahınızın üzerine getirirseniz, eklentiyi çantaya atmadan direk silaha takar, bu durum çantanız doluyken işinize yarayabilir.

Takım Arkadaşlarınızla Paylaşım Yapın

Arkadaşınızla duo veya bir ekiple squad oynarken, eşya yönetimi şarttır. Bir takım arkadaşınızın kullanabileceği cephane veya tıbbi malzeme fazlası varsa, ekstrayı onlar için yere bırakın. Bandaj, ilk yardım kiti yada cephane için attığınız miktarı belirlemek isterseniz Crtl + Sağ tık ile envanterinizdeki öğeye tıklayın.

Zırh Değerini Anlamak

Zırh ve kask, 3. seviyeye kadar bulunabilir. Seviye yükseldikçe ekipman daha dayanıklı olur. Bununla birlikte, zırh hakkında bilmeniz gereken bazı şeyler var;

Balistik gözlük, gaz maskesi vs. giymek zırh sağlamaz.

Yakın mesafeden, 1. seviye ve 2. seviye kask arasında neredeyse hiç fark yoktur. Hangi seviye başlık olursa olsun 2 kere kafanızdan vurulduğunuzda ölürsünüz.

Hangi seviye başlık olursa olsun 2 kere kafanızdan vurulduğunuzda ölürsünüz. Vücut zırhı, sizi yakın mesafeden göğsünüze dört tüfek atışına kadar hayatta kalmanızı sağlayabilir.

Zırhınız veya kaskınız, önceki bir çatışmada hasar gördüyse, yeni bir zırh veya kask edinmekten korkmayın. Kırılmak üzere olan 3 level kask yerine, 2 level yada 1 level sağlam kask daha çok iş görür.