Merhabalar değerli okuyucularım, bugün sizlere bir nostalji yaşatmak adına, hepimizin en az bir anısı olduğu internet kafe ortamında, en çok oynanan daha doğrusu İnternet kafelerin vazgeçilmez 4 oyununu derleyeceğim. Tabii ki bu yazıda ki oyunlar benim İnternet kafede gördüklerimden ibaret, listeye ekleyemediğim ve bildiğim Knight Online, Age of Empires, Half Life gibi oyunlardan dolayı beni mahzur görün, ben daha çok bir 10 sene içerisinde İnternet kafelerde çevrim içi oynanabilen oyunları derledim, iyi okumalar…

İnternet Kafelerin En Vazgeçilmez 4 Oyunu

İlk Sıranın Sahibi: Metin2

Bildiğiniz üzere Metin2, rol yapma üzerine kurulu bir çevrimiçi oyundur. Aslında bu oyun için fazla söze gerek yok. Bu oyun bazen gündeme, çocuklarınıza oynatmayın şiddet içeriyor diye geldi, bazende Metin 2 yüzünden cinayet işlendi diye geldi, fakat bu oyunu oynayanlar asla bu oyunu bırakmadı, gerek ailelerinden gizleyerek, gerek ise okulundan kaçara sonuç olarak İnternet kafelerin en dip masalarında bu oyunu oynamaya devam ettiler.

Çoğu kişinin Knight Online gibi hayatını karartan bir oyundu, fakat yinede çok seviliyordu, büyük ölçüde bunun sebebi, hakikatten emek gerektiren ve karakter kontrolü’nün sizde olması olabilirdi. istediğiniz zırhı giyip istediğiniz saç görünümü kuşanabiliyordunuz.

Bir Tutam Ücretsiz FPS Oyunu: Wolfteam

Yeni neslin, İnternet kafe köşelerinde hayatını çürütmesine sebep olan oyundur, belki steam’da yayınlanan Zula adlı oyun tarafından tahtı sallanmış olabilir. Ama bildiğim kadarıyla bu oyun şuan bile İnternet kafelerin gözdesi, yani Türkiye’de nereye giderseniz gidin tüm İnternet kafeler’de bu oyun mevcut. Bu oyun, gözlemlerime göre gerçekten 13 yaş altı veya civarında ki çocukların, psikoloji’sine zarar vermekte. Hatta yakın zamanda bu oyun bir çocuğun ölümüne de sebep oldu.

Oyun, cüzdanları boşaltmak üzere kurulmuş, parası olmayanın güçlü olamayacağı tarzda bir FPS oyunu. Yükleme yaptığınız para ile de geçici silahlar, özel kurtlar, karakterler ve şans kutuları gibi şeyler alabiliyorsunuz. Aldığınız geçici eşyalar, bir zaman sonra envanterinizden yitip gidiyor.

En Çok Oynanan Moba Oyunu: League Of Legends

Ülkemizde ki bilgisayar oyuncularının 10’da 11’i bu oyunu bilmektedir 😀 Son dönemlerde çoğu İnternet kafe’de bu oyun masaüstünde bulunmakta. Oyun sizlere yetenek gerektiren rekabetçi bir MOBA ortamı sunuyor. Oyuna hazırlanırken seçtiğiniz karaktere uygun bir rün seçip oyuna başlarsınız. Bu oyunda bir karakter diğer bir karakteri bütünlemeye yetiyor, yani karşı tarafın saldırı gücü taşıyıcısını, tank bir karakter ile absorbe edebilirsiniz, bu durum da oyunda bir nevi dengenin oluşmasını sağlıyor.

Bu oyun çıkış tarihlerinde Dota oyununa benzerliği ile gündeme düşmüştü, oyun Dota’ya göre daha basit. Bu oyunun vazgeçilmez 4’lü arasında olmasının sebebi, ücretsiz olarak aksiyon ve eğlence dolu bir moba ortamı sunmasıdır.

Efsane’nin Geliştirilmiş Hali: Counter-Strike: 1.6 – GO

Bu oyun bildiğiniz üzere dünya üzerinde en çok oynanan fps oyunu’dur. bu oyunun uzun bir geçmişi mevcut. Counter Strike: GO’nun hikayesi, Valve’ın Half Life adlı oyunu yayınlamasıyla başladı, Half Life çok kısa bir sürede popüler oldu. Bu Half Life modu olan Counter Stike, gereğinden çok ilgi gördü ve o kadar çok beğenildi ki, mod’u güncellemeye ve geliştirmeye sürdüler. Half Life için 2000 yılı Counter Strike’ın dönüm noktası oldu.

Türkiye’de Counter Strike 1.6, Beta 3.1’den beri oynanıyor, yani doğuştan itibaren bu oyunla beraberiz 😀 Zamanında İnternet kafelerin gerçekten en vazgeçilmez oyunuydu, şuan bile İnternet kafelerde arkadaş arasında oynanabildiğine göre, gerçekten bizler için efsane bir oyun olmalıydı.

Counter-Strike: Global Offensive, Half Life’dan tamamen kopmuş diyebiliriz, İnternet kafelerde, Steam hesabı olanın oynayabileceği bir oyun, tabii Steam hesabınızın olması yetmiyor bir de oyunu satın almanız gerekmekte. Bahsettiğim gibi Counter Strike gibi vazgeçilmez bir oyunun, görsel olarak geliştirilmişi, bol aksiyonlu, taktik ve beceri gerektiren bir oyun olarak, son dönemlerde Dota 2 ve PUBG’nin gölgesinde kalsa da, ortalama 580 bin çevrim içi oyuncusu bulunmakta. Ve ayrıca bu oyunun en önemli özelliklerinden biri de oyun içi eşyaların değeri olması.