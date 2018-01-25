PlayerUnknown’s Battlegrounds, oyuncuların ayakta kalacak en son kişi olmaya çalıştığı bir oyundur. Oyunu kazanmak için genel olarak birbirinden farklı silahlara,eklentilere,can arttırmak için enerji içeceğine, ilk yardım kitlerine ve birde oyun yeteneğine sahip olunması gerekmekte. PUBG’de hayatta son kalacak kişi yada takım olmak istiyorsanız, 2. bölümünü hazırladığımız listede belirttiğimiz kurallara uyun…

PUBG Oynamak İçin Bilmeniz Gerekenler

Silahlarınızı Özelleştirin

Silahınız için bir eklenti bulabiliyorsanız, sakın kaçırmadan alın ve oyuna hakim olun. Temel olarak kırmızı nokta görüş, makineli tüfekler için (ak-m416-m16a4) harika ve nişancı tüfekleriniz için ise 4x veya 8x’lik bir görüş eklentisi aramalısınız, görüş eklentisi rekabet konusunda önemli bir noktadır. Birden fazla dürbün taşıyın ve durumun gerektirdiği şekilde görüş eklentinizi değiştirin. Örneğin nişancı tüfeğiniz yok ve m16a4’ünüze 4x takmış durumdasınız, fakat o da ne yakında bir düşman var, hemen envanterinizdeki holografik görüş yada kırmızı nokta görüş eklentisi ile 4x’iniz ile değiştirin ve onu avlayın. Geri tepmeyi kontrol etmek ve çatışma esnasında duyulmamak ve görülmemeye dikkat etmek için AR veya pistol susturucular, yatay ve dikey tutamaçlar, namlu frenleri ve flash gizleyicileri mutlaka alın. Bu eklentiler genellikle oyunda çok nadir bulunurlar ve sahip olduğunuzda sizi oyunda mutlak bir canavar haline getirebilirler.

Sağlığa İhtiyacınız Var!

Battlegrounds’da iyileşmeniz için sadece bir kaç şey mevcut. Bandajlar en temel sağlık öğesidir ve yalnızca küçük bir miktar sağlık geri getirir, ancak sağlığınızın % 75’inden daha fazlasını iyileştirmez. İlk yardım çantaları sizin canınızı hemen % 75 noktasına kadar doldurur ve çok hasar aldığınız veya tam ölecekken sizi tamamen iyileştirebilir. Bir kiti kullanmaya devam etmek zorundaysanız, ancak etrafınızda düşman veya uzak görüş mesafeli bir silahı olan düşman tarafından tehlike altındaysanız, sağlık kiti kullanırken dikkatli olmalısınız ve kimseye gözükmemelisiniz, aksi taktirde hareket etmek zorunda kalırsınız ve sağlık kiti kullanımı iptal olur.

Enerji İçecekleri ve Ağrı Kesiciler…

Enerji içeceği ve ağrı kesici gibi nesneleri sizi oyun esnasında zamanla iyileştirir, yavaş yavaş canınız dolar ve bu bandajların ve ilk yardım çantalarının % 75’lik kısmından sonrasını enerji içeceği ve ağrı kesicilere bırakmanız gerekmekte. Enerji içeceği ile artan hareket hızı da bunun cabası 😀

Tava Bulursanız Kesinlikle Alın!

Oyunda tava bulursan, kesinlikle onu almalısın. Yakın dövüş silahı olarak kullanılabilir, ancak daha önemlisi size gelen ve tavaya isabet eden kurşunları da saptırabilir. Evet, bu bir oyun bugu falan değil, mükemmel gerçekçi oyun motorunun oyuncularına sunduğu ve şanslıların ise vücudundan değil de giydiği ve vücudunun bir bölümünü koruyan tavasından vurulduğu bir tava. Tava oyuncu karakterinizin arkasında bulunur ve poposunu kaplar, arka tarafınızdan atılan kurşunları eğer şanslı iseniz saptırabilir. Bu avantajı iyi değerlendirin.

Stratejinizi Önceden Belirleyin

Silahlarınızı kuşandığınız ve tam takır olduğunuz zaman nereye gideceğinizi bilmeniz gerekir. Haritanızı açarsanız, büyük bir beyaz daire görürsünüz. Bu beyaz daire, içinde bulunmanız gereken oyun sahasıdır, zamanında bu daire içerisinde girmez iseniz yada geç kalırsanız, oyun alanı dışında kalan oyuncular için salınan mavi enerji dalgasından payınızı alırsınız. Maç devam ederken, bu bölge küçülür ve ikinci, mavi bir daire görünür. Mavi daire dışındaysanız, hasar alırsınız. Mavi daire daha da hızlı hareket eder ve maç boyunca yüksek hasar verir, bu nedenle her zaman oyunun ve zamanın nasıl geçtiğinin farkında olmalısınız. Mavi daire kapandığı vakit, enerji dalgası size daha fazla hasar verir.

Çevrenizden Haberdar Olun

Açık sahada geziyorsanız ediyorsanız, alt tuşunu basılı tutun ve karakterinizin hareket ettiği yönü değiştirmeden kamerayı döndürmek için farenizi hareket ettirin. Bu şekilde, düşmanlara ve sorun noktalarına göz kulak olabilirsiniz. Buna ek olarak, ekranın üst kısmında, takım arkadaşlarına düşman pozisyonu bulmak için kullanılabilecek bir pusula var. Haritanıza bir işaretçiyi yerleştirdiyseniz, pusula üzerinde görünecektir. Bu pusulayı etkili bir biçimde kullanmanız, sizi oyunu kazanmaya bir adım daha yaklaşabilir, eğer takım arkadaşlarınızla girdiyseniz, ve düşman takım gördüğünüz zaman pusulada ki rakamlar üzerinden arkadaşınıza yön bildirin, böylece takım arkadaşlarınız da düşmandan haberdar olabilir.

Kırmızı Bölgeye Dikkat Edin!

Oyununuzu oynarken ve rakipsiz bir sahaya atlayış yaptıktan sonra rahat rahat loot yaparken sağ alt köşenizde ki mini harita da kırmızı bir nokta bulunduğunuz yerde belirebilir. Eğer zamanınız var ise dışarı çıkmayın yoksa kafanıza düşebilecek ve sizi aniden öldürebilecek bombalamadan payınızı alabilirsiniz, tabii ki bombalamadan payınızı almanız şans meselesi, kırmızı bölgeye yakalansanız bile sağ salim kırmızı bölge bitene kadar dayanabilirsiniz. Tabii kendinize güveniyorsanız, istediğiniz gibi gezinebilirsiniz kırmızı bölgede fakat dikkatli olun, böylesi bir bombalamaya ölmektense, rakip ile mertçe çatışarak ölmeyi yeğleyebilirsiniz 🙂

PUBG Oynamak İçin Bilmeniz Gerekenler Bölüm 1‘i okumak için buraya tıklayabilirsiniz.