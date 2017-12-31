PlayerUnknown’s Battlegrounds kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor ve bu kez de 3 milyondan fazla tam tamına 3,106,358 çevrimiçi oyuncu ile Dota 2, Counter Strike: Global Offensive ve Grand Theft Auto V gibi oyunları geride bırakarak kendi çevrimiçi oyuncu rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz aylarda da rakip oyunların çevrimiçi oyuncu sayısını açık ara farkla geçen PlayerUnknown’s Battlegrounds 11 Ekimde de 2 milyon çevrimiçi oyuncuya erişmişti, gittikçe oyuncusu artan oyun, nerede patlayacak merak ediyoruz 😀

OVER 3 MILLION!! Thank you all for helping us reach this amazing milestone! GG WP everybody <3 pic.twitter.com/twUQkSkP5U — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) December 29, 2017

PlayerUnknown’s Battlegrounds, kendine sert bir rakip olabilecek ve oyuncularına ücretsiz sunulan Fortnite: Battle Royale ile karşı karşıya gelmişti fakat bu hamle PlayerUnknown’s Battlegrounds oyunun popülerliğini zedeleyemedi. Aslında ücretsiz olarak PUBG’ye benzer bir oyun yapıp, PUBG’nin adından ve namından yararlanarak iyi bir oyuncu kitlesine sahip olunabilirdi, ve bence Fortnite: Battle Royale yapımcıları böyle düşünerek güzel bir hamle attılar, PlayerUnknown’s Battlegrounds’a parası olmayanlara yada o oyun zevkini almak isteyenler için PUBG benzeri fakat grafikleri değişik mekanikleri aynı ücretsiz bir oyun yayınladılar ve istedikleri oyuncu kitlesine de sahip oldular.

Ayrıca PlayerUnknown’s Battlegrounds iyi bir hamle yaparak geçtiğimiz zamanlarda oyunu Xbox One platformuna taşıdı. Oradan da iyi bir gelir edecek gibi duruyor 🙂

Oyun bizimde PUBG 1.0 Güncelleme Notları: Büyük Değişim! diye manşet attığımız ve gelen güncellemeler hakkında okuyucularımızı bilgi sahibi ettiğimiz zaman ile birlikte erken erişimden çıkmıştı. Uzun zamandır böylesi bir güncellemeyi bekleyen oyun sahipleri, bu güncelleme ile içlerine su serpilmiş oldu. Araçlar, silahlar, iyileştirmeler, hataların ve bugların çözüme kavuşturulması ve son olarak yeni çöl haritası, bu güncelleme ile milyonlar tarafından sevilen PUBG, oyununa gelmişti.

Listede de gördüğünüz gibi PUBG zirveyi sırtlamış durumda, onu sırasıyla takip eden oyunların neredeyse 4,5 katı 🙂

PUBG internetteki en çok oynanan oyunlardan biri olarak statüsünü korumaya devam ediyor. Oyunun yapımcıları oyuncular içi ellerinden geleni yapıyor, ve biz şu anlık oyundan memnunuz, daha fazla iyileştirme gelmesine bir şey demeyiz fakat, oyun zevkini düşürecek yeniliklere kapalı olmakta fayda var 🙂