PlayerUnknown’s Battlegrounds kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor ve bu kez de 3 milyondan fazla tam tamına 3,106,358 çevrimiçi oyuncu ile Dota 2, Counter Strike: Global Offensive ve Grand Theft Auto V gibi oyunları geride bırakarak kendi çevrimiçi oyuncu rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz aylarda da rakip oyunların çevrimiçi oyuncu sayısını açık ara farkla geçen PlayerUnknown’s Battlegrounds 11 Ekimde de 2 milyon çevrimiçi oyuncuya erişmişti, gittikçe oyuncusu artan oyun, nerede patlayacak merak ediyoruz 😀

OVER 3 MILLION!! Thank you all for helping us reach this amazing milestone! GG WP everybody <3 pic.twitter.com/twUQkSkP5U

— PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) December 29, 2017