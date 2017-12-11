Merhaba arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde test sunucularında görücüye çıkan PUBG’nin yeni ve şu ana kadarki büyük güncellemesinin olabildiğince kısa tutarak sizlere aktaracağım. Oyundaki eksikliklerin giderilmesi ve daha özellikli eşyalar, araçlar, eklentiler vs. eklenmiş bulunmakta. Güncelleme detayları yazımızda…

PUBG 1.0 Güncellemesi

İlk olarak belirtmek isterim ki önceki yazımda PUBG‘nin yayınlamış olduğu çöl haritası Miramar’la birlikte PUBG oyuncularının en büyük sorunu olan FPS sorunu büyük ölçüde ortadan kalkmış bulunmakta.

8 Aralık ile 10 Aralık saat 13:00‘a arasında ilk kez bu güncelleme için açılan test server, şuanda 2. deneme fırsatı için tekrar açıldı. Test sunucunusun ne zaman tekrar kapatılacağı henüz net değil ancak büyük bir ihtimalle tam sürümün çıkış tarihi olan 20 Aralık tarihinden birkaç gün önce kapatılacaktır.

Lobi Güncellemesi

Lobi arka planı ve arayüzü değiştirildi. Fakat şuan test sunucularında bazı menü seçenekleri geliştirilmeye devam ettiği için gizlenmiş bulunmakta.

Arayüz Değişiklikleri

Sağlık çubuğunun renkleri tekrar tasarlandı; kademeli olarak %50 altına düştüğü vakit sarı-%25 kırmızı- %10 kırmızı (yanıp sönecek)

3 dilde (Türkçe dahil) okunabilirlik arttırıldı.

Harita

Önceki yazımda bahsettiğim çöl haritası Miramar eklendi. Miramar’da 2 hava durumu mevcut; Açık ve Gün doğumu.

Eklenen Eşyalar

3 Yeni silah eklendi;

Win94: .45 mermi kullanan alttan kollu, hiç bir eklenti takılamayan, orta menzilli, yavaş doldurulabilen ama yüksek hasarlı bir tüfek.

R45: .45 mermi kullanıyor ve 6 mermi koyulabilen bir altıpatlar. Sadece kırmızı lazer görüşü takılabiliyor. R1895’e göre daha isabetli ve daha hızlı dolduruluyor.

Kesik Namlu: 12 gauge mermi kullanıyor ve 2 mermi alabilen, düşük hasarlı, kısa menzilli fakat hızlı bir pompalı tüfek.

Hava destek paketine yeni bir kamuflaj kıyafeti eklendi.

Miramar haritasında R1895 bulunmayacak

Ses Düzeltmeleri

El bombası patlama sesi geliştirildi.

Patlama sesleri uzaklığa göre değişecek.

Mavi alan’ın ses efekti düşürüldü.

Araçlar

3 yeni araç eklendi;

Van: 6 koltuklu, düşük hıza ve motor’a sahip bir minibüs fakat oyundaki en dayanıklı araç.

Kamyonet: Miramar’da UAZ’ın yerini alabilecek 4 koltuklu, engebeli ve zorlu arazi için tasarlanmış bir araç.

Aquarail: İki koltuklu bir deniz aracı. Yüksek hız yapabilen bir jet ski.

Buggy ve Motorsiklet Miramar’da bulunabilir fakat UAZ Miramar’a geleceek gibi gözükmüyor.

Optimizasyon

Ağ gecikmelerine bir çare bulundu ve sunucu iyileştirilmesi yapılarak gecikme azaltıldı.

Oynanış Değişiklikleri

Araç seyahat halindeyken, şoför hariç diğer oyuncular iyileştirme ve enerji eşyalarını kullanabilecek.

Kar98’in ve M24’ün vuruş hasarı arttırıldı, AWM’nin ki ise düşürüldü.

KNT Tüfeklerin göğüs vuruş hasarları %10 arttırıldı.

Yatma pozisyonundayken, dikey nişan alma menzili yükseltildi.

Suya giriş anındaki efekt geliştirildi.

Dürbünlerde ki bulanıklık optimize edildi.

Animasyon

FPP modunda silahın ekrandaki duruşu, takılı olan eklentiye göre değişecek.

Uzi’ye atış modu değiştirme ses efekti eklendi.

Kendi karakterinizin içini görme sorunu düzeltildi.

FPP modunda araç kullanırken ki kamera açısı düzeltildi.

Koşma ve depar atma animasyonlarındaki geçiş yumuşatıldı.

Eğilme animasyonları geliştirildi.

Hata Düzeltmeleri