Siz değerli webellek.com oyuncuları için indirmeden ücretsiz bir şekilde şekilde web tarayıcınız üzerinden veya indirip kurduktan sonra oynayabileceğiniz ücretsiz oyunları derledik. Yalnız listemizde sadece bir tane biraz yüksek boyutlu oyun mevcuttur, onu ekleme gereği duyduk, çünkü oyun güzel ve eğlenceliydi 🙂

Ücretsiz Oynayabileceğiniz Küçük Boyutlu Oyunlar

The King Of Wood

The King of the Wood, first person yani birinci şahıstan oynanabilen bir dedektiflik oyunudur.

Karakteriniz klasik oyun komutlarıyla hareket edip ateş ediyor. Oyuna ofisinizde elinizde boş bir tabanca tutarak başlıyorsunuz, çok geçmeden ofisinizin kapısının altından bir dosya kağıdına yazılmış mektup geliyor onu okuduktan sonra ofisinizden arabayla ayrılıp, hoş bir malikanenin önüne geliyorsunuz, yapmanız gereken içeri girebilmek için kapının şifresini bulmak, etrafı arayıp bir not kağıdında yazılı not ve şifreyi buluyorsunuz, ve sizi orada karşılayacak olan yerden bitme robotlara karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor, aynı Slender Man oyunundaki gibi malikane’nin içinde not kağıdı arıyorsunuz, sonuçta dedektiflik oyunu etrafta bir şey bulmadan ilerleme kaydedemezsiniz. Sonu çok basit bitiyor olmasına rağmen eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Oyun yaklaşık olarak 17-20 dakika arasında bitiyor.

Web Tarayıcı Üzerinden Oynamak İçin

Bilgisayarınıza İndirmek İçin

ATUM

Şuana kadar görebileceğiniz en yaratıcı oyunlardan bir tanesi ATUM’dur. Oyun için oyun oynuyorsunuz bir nevi gameception.

Siz bilgisayar başında, bir oyun oynayan birini kontrol ediyorsunuz, fakat oynadığınız oyundaki şahsın oynadığı oyun normal bir oyun değil, o karakteriyle oyunda ilerlerken bazı yerlerde takılıyor, örneğin onun oynadığı oyunda ışık olmuyor ve o çakmağını ekrana tutuyor, yani çakmağı tutması için siz yönetiyorsunuz ve çakmağı sağa sola götürtebiliyorsunuz ki onun oynadığı oyun ilerleyebilsin. Oynadığı oyunda alarmları gizlemek için, siz oynadığınız karakter’in eline sigara alıyorsunuz ve onun oynadığı ekrandaki alarmın olduğu yere doğru tutuyorsunuz, yani oyunun amacı etrafınızdaki nesneler ile oynadığınız oyunun oyununu ilerletmek 😀 biliyorum çok karmaşık, umarım dediklerimi ve oyunun mantığını anlamışsınızdır, anlamadıysanız ve oynamak istiyorsanız, buyurun.

Web Tarayıcı Üzerinden Oynamak İçin







TrackMania Nations Forever

Gördüğünüz gibi bir pist, ve güzel bir araç, demek ki bu bir yarış oyunu :D. Bu görmüş olduğunuz çok farklı bir oyun, oynanılması gereken ücretsiz oyunların başında geliyor.

Ayrıca sistem gereksinimlerde hallice düşük olmasına rağmen grafikten kayıp vermeyen bu güzel oyun, derlediğim oyunlardan en çok beğendiğim, yayımcı’sının Ubisoft olduğu ve Steam üzerinden yayınlanan TrackMania Nations Forever, 16 Nisan 2008’de Nadeo tarafından geliştirilen ve Ubisoft sayesinde Steam platformu üzerinden yayınlanan bir yarış oyunudur. Tabii ki de tek amaç yarışmak 🙂 Kelimenin tam anlamıyla hem grafikli hemde ücretsiz bir oyun olan TrackMania Nations Forever oyunu birbirinden farklı ve eğlenceli yarış haritalarıyla tek başınıza veya diğer oyuncularla birlikte yarışma imkanı veriyor. TrackMania Nations Forever oyunu gittikçe zorlaşan 65 adet yarış haritasına sahip.

Steam Bağlantısına Gitmek İçin

Return To The Sky

Return to the sky isimli 2 boyutlu bu aksiyon oyunu, 18 Mart 2013 yılında bir çok oyun yapmış ve yayınlamış olan DigiPen isimli oyun firması tarafından yayınlanmıştır.

Sizi başka diyarlara götürecek bu oyunun amacı yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi sol tarafta bulunan sevimli pembiş kuru kafadan kaçmak, ilk bölüm’de bu sevimli pembiş kuru kafa yok, ilk bölüm eğitim tadında atlamalı zıplamalı olduğundan hemen bitiyor. Oyun’un yegane amacı gerek binadan binaya zıplayarak gerek ise bina içerisine girerek parkur yaparak bina üzerindeki yada bina içerisinde parkur yaptığın yerlerde duran mavi taşları toplayıp tatlı kuru kafayı gerisinde bırakmak, oyun ilk başlarda zor değil, büyük hatalar yapmasanız yani bir kaç kere düşmezseniz kuru kafanın sizi yakalaması çok zor, fakat ilerleyen bölümlerde tabii ki de her oyunda olduğu gibi zorlaşıyor. Güzel bir atmosfere sahip olan 2 boyutlu Return to the sky adlı oyunu oynamaktan keyif alacaksınız. Ayrıca oyun çok küçük boyutlu gerçekten 🙂 tam tamına 33 megabayt.

Bilgisayarınıza İndirmek İçin







Shambles

Evet, sıradan 3 boyutlu zombi oyunlarından sıkıldınız mı? O zaman sıradan olmayan bir zombi oyunu oynayın. Mesela pixel pixel grafikleri olan 3 boyutlu Shambles isimli, her önüne gelen zombiyi acımasızca harcadığınız oyunu deneyin.

bu oyunda bir çok silah çeşidi mevcut, fakat diğer zombi oyunlarından ayıran özelliği, pixel pixel olması ve korku ile karışık aksiyonun tadını vermesi. klasik w-a-s-d ile hareket ediyor space tuşu ile zıplıyor 1-2-3-4 ile silah değiştiriyor r tuşu ile de şarjörü yeniden dolduruyor. Peki ben bunu neden listeye koydum? Çünkü hem indie hemde ücretsiz 🙂 Oyun karanlık bir sokakta başlıyor, elinizde 50 mermili bir tabanca, oyunda önünüze gelen tüm zombileri vuruyorsunuz, bazı zombiler asker ve asker zombilerden silah düşebiliyor, yani silahlarınızı asker zombileri öldürerek ediniyorsunuz. Oyunda zombiler hallice çoklar fakat hepsi üzerinize doğru çullanmıyor, yani etrafta başı boş hareketler yapıyorlar, siz gidip vuruyorsunuz, oyunda yapay zeka pek iyi olmadığından silah sesiymiş falan hiç umurlarında değil zavallı zombiciklerin, onlar masum masum etrafta takılıyorlar. Oyunun amacı kalabildiğiniz kadar hayatta kalmak, görselde de gördüğünüz üzere sol altta skor ve canınızın yazdığı bir kısım mevcut, iyi oyunlar.

Web Tarayıcı Üzerinden Oynamak İçin

NOT: Web tarayıcısı üzerinden oyun oynamak için, Unity Web Player adlı bilgisayar uygulamasını, bilgisayarınıza kurmanız gerekmekte, ayrıca kurduğunuz Unit Web Player adlı uygulama maalesef Google Chrome adlı web tarayıcısında çalışmıyor, bunun sebebi ise Google Chrome’un desteklememesinden kaynaklanıyor. Web tarayıcınız üzerinden oyun oynamak istiyorsanız Google Chrome dışında bir web tarayıcısı kullanmanız gerekmekte, benim önerim Mozilla Firefox’tur, tekrardan iyi oyunlar.