2010 yılından beri çeşitli hayır kurumlarına bağış toplamak üzere kurulmuş ve bunun içine oyunları da katmış olan firma Humble Bundle, ücretsiz dağıttığı oyunlar listesine sevilen korku oyunu Layers of Fear‘ı da ekledi.

Humble Bundle, iki günlüğüne 6,000’in üzerinde incelemeyle çok olumlu olarak değerlendirilmiş korku oyunu Layers of Fear‘ın yanında oyunun soundtrack olarak geçen 10TL değerindeki müzik DLC’sini de vermekte. Oyununun ve DLC’nin Steam üzerinden aktifleştirilebilen kodunu elde etmek için birkaç dakikanızı ayırarak Humble Bundle’ın internet sitesine üye olmanız ve “Get it for free!” butonuna tıklamanız yeterli. Verilen kodu ister Steam istemcisi ister tarayıcı üzerinden aktifleştirmenizin aradından oyun istediğiniz sürece kütüphanenizde kalacak.

UYARI: Humble Bundle, soundtrack DLC’si ve oyun için olmak üzere toplamda iki ayrı kod vermekte. Soundtrack DLC‘sini hesabanıza tanımlayabilmeniz için öncelikle oyunu aktifleştirmeniz gerekiyor.

Windows’un yanı sıra Linux ve Mac OS işletim sistemlerinde de oynanabilen oyunun ücretsiz verildiği Humble Bundle sayfasına ulaşmak için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz:

Layers of Fear Modları

Oyunun dört farklı modu bulunuyor. Bu modlar:

Hikaye Bazlı Keşif: Bu seçeneğe özel olarak ressamların karanlık ve trajik geçmişi hakkında detayları ortaya çıkarabilirsiniz.

Bu seçeneğe özel olarak ressamların karanlık ve trajik geçmişi hakkında detayları ortaya çıkarabilirsiniz. Saykodeli korku: Kameranın her hareketi çevreyi tamamen değiştirir. Korkmak için oynuyorsanız tercih edebileceğiniz en iyi seçeneklerden biri.

Kameranın her hareketi çevreyi tamamen değiştirir. Korkmak için oynuyorsanız tercih edebileceğiniz en iyi seçeneklerden biri. Victorian Ayarı: Oyunun 19. yüzyıl resimlerini, dekorunu ve mimarisini içeren seçeneği.

Oyunun 19. yüzyıl resimlerini, dekorunu ve mimarisini içeren seçeneği. Orijinal ve Klasik Sanat: Çevrede bolca özgün sanat eseri ve müzik bulunan hikaye seçeneği.

Layers of Fear Müzikleri

Soundtrack DLC‘si ile birlikte gelen müziklerin tam listesi: