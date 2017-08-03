Ankara’da bulunan ODTÜ, Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı için öğrenci alımı kayıtlarına başladı. 1 Eylül 2017 tarihinde son bulacak olan programa kayıt yaptırmak için son derece hızlı olmalısınız.

Türkiye’de bulunan en köklü ve en büyük üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından düzenlenmiş olan ODTÜ – Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı için öğrenci kayıtları başladı. Yaklaşık olarak 20 yıldan bu yana kesintisiz düzenlenen bu özel sertifika edinme programı, bu yıl ODTÜ kalitesindeki eğitimi online bir şekilde almanıza yardım edecek.

Açılacak olan Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı (BTSP) özellikle de bilgisayar mühendisliği programı üzerine kendini geliştirmek isteyen azimli kişilere, kursun sonunda bütün nitelikli bilgileri elde edebilecekleri bir kurs programı hizmeti veriyor. Geçen senelerde olduğu gibi aynı şekilde bu senede 200 kişilik bir öğrenci kontenjanı açan ODTÜ ilk programından bu yana tam 2000 sertifikalı mezun vererek Türkiye’de en büyük online eğitim programı olmayı elde edebilmiştir.

Düzenlenen bu online sertifika edindirme kursu üniversitede verilmekte olan Bilgisayar Mühendisliği dalının 8 temel dersi öğrencilere veriliyor. Bu kurs toplam 4 döneme denk geliyor ve 9 ay boyunca devam ediyor. Verilecek olan bu 8 ders her bir dönem 2 ders olmak üzere kurs devam edecek. Dönem başında belli bir miktar ücret ile sağlanacak olan bu eğitim programı öğretmen ya da öğrenci iseniz daha da ucuz bir miktara iniyor.

Alanında gayet prestijli bir sertifika olan BTSP online ders özelliği ile istediğiniz zaman ve de yerde ders alabilmenize katkı sağlıyor. Her dönemin sonunda üniversitede bulunan öğretim görevlileri ile birebir ders ve sınavlara katılmak için üniversiteye çağırılacak olan öğrenciler, programda başarılı olurlarsa resmi meslek sertifikası elde edecekler.