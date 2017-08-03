BİM ülkemizde hizmet veren oldukça geniş bir satış portföyüne sahip bir market zinciridir. Birçok farklı ürünü ve markayı aktüel satışlarına konuk eden BİM, 11 Ağustos 2017 tarihi için verdiği ilanda orijinal Apple ürünlerinin satılacağını duyurdu. Bu duyum üzerine tüm gözler BİM reyonlarına çevrildi.

Hemen her bütçeye hitap eden bu market zinciri bünyesinde birçok marka ile hizmet vermektedir. Özellikle bazı ürünleri BİM müşterileri tarafından çok sevilmektedir. Mutfak eşyalarından yapı malzemelerine varıncaya kadar gündeme göre haftalık ürün getiren BİM aktüel reyonunda 11 Ağustos itibariyle Apple ürünlerini göreceğiz. Daha önce bu şekilde orijinal ve markalı telefon satan BİM, Apple ile olan satış ortaklığını Apple aksesuarları satarak taçlandırıyor. BİM reyonlarında Apple markalı şarj kablosu ve Apple kulakları yer alacak. BİM Apple kulaklık için 55 Türk Lirası gibi efsane bir fiyat belirlemiş. Yine BİM Apple şarj kablosu çeşitlerinde ise iki farklı ürün bizleri karşılıyor. Bir tanesi 2 metre uzunluğunda olan kablonun fiyatı ise 50 Türk Lirası. Diğer şarj kablosu 1 metre uzunluğunda ve reyonda 40 Türk Lirası satış fiyatıyla sunulacak. Aslına bakılırsa bu fiyatların iyimser olduğunu söyleyebiliriz. Orijinal Apple ürünleriyle büyük bir müşteri kitlesine büyük bir hizmet sunacak olan BİM, özellikle kulaklık için sunduğu fiyatla gerçekten alkışı hak ediyor! Bu ürünlere hemen sahip olmak için satış gününde en erken saatte BİM şubelerinden birine gidin. Bu ürünler ülkemizde büyük bir ilgi göreceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Ürünler sınırlı stok sayısıyla bulunduğundan stokların hızla eriyeceğini de hatırlatalım.