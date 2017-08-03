Artık neredeyse her internet kullanıcısının en az bir sosyal medya hesabı var. Sosyal medya hesaplarımızda genellikle özel bilgilerimizi bulunduruyor olmamız da sosyal medya hesaplarımızı kötü amaçlı hackerların bir numaralı hedefi haline getiriyor. Bu yazımızda sosyal medya hesaplarınızın güvenliğini sağlamak için yapmanız gerekenleri anlatacağız.

1- Kullanılmayan Hesaplarınızı Kapatmalısınız

Eğer kullanmadığınız sosyal medya hesaplarınız varsa bunları açık tutmak, aktif olarak kullandığınız sosyal medya hesaplarının da güvenliğini tehdit eder. Sosyal medya hesabınızı aktif olarak kullanmasanız da şifresi diğer sosyal medya hesaplarınızla aynı olabilir veya hesabın içerisinde güvenlik sorularınızla ilgili veriler yer alıyor olabilir. Bunun yanında Facebook gibi özel mesajlaşma bölümü olan bir sosyal ağdan bahsediyorsak arkadaşlarınızın sizin isminiz kullanılarak dolandırılmasına bile neden olabilir.

2- Şifre Yöneticisi Kullanmalısınız

Örneğin; 1Password ve LastPass gibi şifre yöneticileri, internet üzerindeki hesaplardaki giriş bilgilerinizi yönetmenin yanı sıra, her hesap için aynı şifreyi kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıp güvenli şifreler oluşturmanızı sağlar.

3- Şifre Sıfırlama Özelliğini Korumalısınız

Sitelerin şifre sıfırlama sistemi birbirinden farklı olabilir. Hesabınızı oluşturup gerekli ayarları yaptıktan sonra mutlaka şifre sıfırlama sistemini kontrol edin ve bir sorun oluşması durumunda hesabınızı geri alabileceğinize emin olun. Bunun yanında bir başkasının sizin şifre sıfırlama sayfanızda istenen bilgileri bulamayacağından da emin olun.

4- Hesap Etkinliklerini Kontrol Etmelisiniz

Hesap etkinlikleri sık sık kontrol etmelisiniz. Zira sizin giriş yapmadığınız bir saatte hesaba giriş yapıldığı görünüyorsa veya hesabınızdan sizin gerçekleştirmediğiniz yorum yazma gibi bir eylem yapıldıysa, bu hesabınızın çalınmış olduğu anlamına geliyor olabilir.

5- İki Adımlı Doğrulama Kullanmalısınız

İki adımlı doğrulama özelliği, büyük sosyal medya platformlarının birçoğunda kullanılabilen bir özelliktir. İki adımlı doğrulama sayesinde biri şifrenizi ele geçirse bile SMS veya uygulama üzerinden gönderilen bir kod girilmeden hesabınıza erişemeyecektir. Bu nedenle eğer mümkünse kullanılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

6- Güvenmediğiniz 3. Taraf Bağlantıları ve Uygulamaları Silmelisiniz

Özellikle Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlarda API üzerinden hesabınızın tüm kontrolüne erişebilen uygulamalar sıklıkla bulunmakta. Ufak bir “Hangi ünlüye benziyorsunuz?” gibi bir uygulama bile sizin bir anlık dalgınlığınızdan yararlanarak hesabınızdan tam yetkilendirme almış olabilir. Tam yetkilendirme alan bir uygulama sizin şifrenizi görüp değiştiremese de yorum yazma, paylaşma ve beğenmeden takip etmeye kadar hesabınızı sonuna kadar kullanabilir. Yetki vermiş olduğunuz bir uygulama şuanlık zararsız gibi görünse de ileride istemeyeceğiniz işlemler yapabileceğinden güvenmediğiniz uygulamalara verdiğiniz izinleri şimdiden kaldırmanızda fayda var. İzin kaldırma işlemi genellikle Ayarlar kısmındaki Uygulamalarım bölümünden yapılabilir.

7- Antivirüs Programları Gibi Güvenlik Yazılımlarından Yardım Almalısınız

Eğer sadece birinci sınıf sitelerde dolaşan çok tecrübeli bir internet kullanıcısı değilseniz bilgisayarınızda ve diğer mobil cihazlarınızda mutlaka özellikle “İnternet Security” olarak adlandırılan, internet güvenliği üzerine yoğunlanmış virüsten koruma yazılımları kullanmalısınız. Bu tür yazılımlar kimlik avı, phishing ve DNS zehirleme saldırısı gibi çok etkili zararlı virüslerden sizi, hesaplarınızı ve kredi kartı bilgilerinizi koruyacaktır.

8- Yazılımlar ve İşletim Sistemi Güncel Tutmalısınız

Özellikle işletim sistemi ve tarayıcı olmak üzere eski yazılım, program ve uygulamalar sizi saldırılara açık halde bırakır ve virüslerden daha kolay etkilenmenize neden olur. Bu yüzden kullandığınız yazılımları otomatik güncelleyecek şekilde yüklemelisiniz veya güncelleme sıklığına göre haftalık veya aylık periyotlarla güncellemeleri denetlemelisiniz.

9- Hesap Şifrelerinizi Sık Sık Değiştirmelisiniz

Özellikle kısa şifreler kullandığınız platformlardaki şifrelerinizin “brute attack” veya Türkçesiyle kaba kuvvet saldırısı denilen deneme yanılma yöntemiyle bulunamaması sağlamak için şifrelerinizi 3-4 ay gibi zaman aralıklarıyla yenilemelisiniz.

10- Facebook Gibi Sosyal Ağlarda Güvenilir Kişileri Belirtin Uygulamasını Kullanmalısınız

Güvenilir kişiler sistemini şuana kadar sadece Facebook’ta gördüm ancak yine de başka sosyal ağlarda da olabilir. Bu yöntem ile Facebook’a güvendiğiniz kişileri önceden iletebilir, ileride hesabınıza erişemediğiniz durumda da bu kişilere kod göndertip o kodu Facebook’a yazarak hesabınıza erişiminizi geri kazanabilirsiniz. Güvendiğiniz kişilere sadece gerçek hayatta iletişiminiz olan ve güvendiğiniz kişileri eklemenizi tavsiye ediyoruz.

11- Hesaplarınızı Kimseyle Paylaşmamalısınız

Çevrenizdeki kişiler sosyal medya hesaplarınıza herhangi bir nedenle erişim istese de onlarla sosyal medya hesabınızı asla paylaşmamalısınız. Karşı taraf bunu bir güven göstergesi olarak görüyor olabilir ancak sosyal medya hesapları bireyseldir. Hesabınızı paylaştığınız kişi tamamen iyi niyetli olsa bile cihazındaki bir yazılım hesabınıza erişiminizi kaybetmenize veya arkadaşlarınızın zarar görmesine neden olabilir.