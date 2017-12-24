League of Legends‘in en iyi avcısı bıçaklı kedi Rengar yeniden rework mu edilecek? Oyuncularının sevdiği ve çoğu kişininde geri getirilmesini istediği Rengar geri gelecek mi? Hepsi bu yazıda, yeterince detaylı bilgi ve League of Legends Oyun Tasarımcısı David Capurro açıklamasıyla…

Rengar Eski Haline mi Dönüyor?

League of Legends oyunun tasarımcısı David Capurro abimizin 22 Aralıkta attığı tweet’ine göre Rengar’a güzelinden bir rework geliyor ve eski rengar yolda vurgusunu yapıyor. Yazının devamında attığı tweet’i ve paylaştığı eski Rengar’lı gif’i paylaşacağım.

Bu kezliğine de olsa böylesi bir geri dönüş çok sade olmamalı bence, bir şeyler katılması gerek, yani gelen rework ile birlikte biraz da olsa reworklu Rengar’ımız önce ki Rengar’dan farklı olmalı zaten gözlemlediğim kadarıyla da bu rework ile Rengar öncesine benzeyecek fakat birazcık farklılıkları olacak, normalde de karakterlere yapılan nerf’ler Rengar’ın tek atmamasına önlem olarak atılabilir.

David Capurro: Nihayet bunu yapmanın zamanı geldi, çünkü işler tatiller yüzünden yavaşladı. Tamamen bitmedi, ancak en azından yeni yılın ardından başlayacak parçalar mevcut. Mutlu bayramlar!

Was finally able to find time to do this now that things have slowed down for the holidays. It's not quite finished, but at least the pieces are in place to resume after the new year. Happy holidays everyone! pic.twitter.com/DXAG60V9MN — David Capurro (@RiotRepertoir) December 22, 2017

Rework’da Ne Üzerine Durulacak?

Temel olarak eski Rengar’ı getirmeye çalışacaklar fakat düşünceme göre tamamen getiremeyecekler, yine bir kaç değişikliğe uğratıp öyle bizlere sunacaklardır. Rengar’ın en vahşi saldırısı olan Q yeteneği üzerinde durulacak, hasar oranları oranlanacaktır.

Kasım 2016’da ki Rengar güncelleştirmesine benzer Q yeteneği basitleştirilmiş bir saldırı olarak gözüküyor. Bununla birlikte Rengarın Kemikdişi Kolyesi’nin de (Bonetooth Necklace) bir güncelleme alacağını söyleyebilirim. Şuanda gelecek olan rework ile güçlendirilmiş bir Q yani Yabani (Savagery) yeteneği ile iyi bir AD bonusu sağlayacak.

Bu Rework Ne Zaman Gelecek?

Önceki Rengar da pasif yeteneği ile hasarı doğrudan etkilemeksizin daha uzun menzilli çalı sıçrayışı ve nihai olarak daha fazla hız gibi yardımcı güç arttırma olanakları vardı. Pasif yeniden ele alındıysa muhtemelen yeni Q yeteneği bu doğrultuda yapılacaktır.

Rengar’ın yeniden işlenmesi için herhangi bir tarih verilmemiş fakat söz konusu açıldıysa bu rework’un yayınlanma tarihi pekte uzak olmayacaktır. Bu rework’u bekleyen binlerce Rengar hayranı mevcut, umarım Riot bir yeri düzelteyim derken başka bir yeri yıkmaz, çünkü gerektiğinden fazla güç verilirse Rengar’a bu seferde Rengar oyuncularının haricinde ki oyuncular tepki gösterecektir.