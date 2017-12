League of Legends‘in en iyi avcısı bıçaklı kedi Rengar yeniden rework mu edilecek? Oyuncularının sevdiği ve çoğu kişininde geri getirilmesini istediği Rengar geri gelecek mi? Hepsi bu yazıda, yeterince detaylı bilgi ve League of Legends Oyun Tasarımcısı David Capurro açıklamasıyla…

League of Legends oyunun tasarımcısı David Capurro abimizin 22 Aralıkta attığı tweet’ine göre Rengar’a güzelinden bir rework geliyor ve eski rengar yolda vurgusunu yapıyor. Yazının devamında attığı tweet’i ve paylaştığı eski Rengar’lı gif’i paylaşacağım.

Bu kezliğine de olsa böylesi bir geri dönüş çok sade olmamalı bence, bir şeyler katılması gerek, yani gelen rework ile birlikte biraz da olsa reworklu Rengar’ımız önce ki Rengar’dan farklı olmalı zaten gözlemlediğim kadarıyla da bu rework ile Rengar öncesine benzeyecek fakat birazcık farklılıkları olacak, normalde de karakterlere yapılan nerf’ler Rengar’ın tek atmamasına önlem olarak atılabilir.

David Capurro: Nihayet bunu yapmanın zamanı geldi, çünkü işler tatiller yüzünden yavaşladı. Tamamen bitmedi, ancak en azından yeni yılın ardından başlayacak parçalar mevcut. Mutlu bayramlar!

Was finally able to find time to do this now that things have slowed down for the holidays. It's not quite finished, but at least the pieces are in place to resume after the new year. Happy holidays everyone! pic.twitter.com/DXAG60V9MN

