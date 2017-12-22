Akıllı cep telefonu liginin tartışmasız olarak en iyi üreticileri arasında yer alan iPhone serisinin mimarı Apple, son çıkardığı model olan iPhone X ile zirvedeki yerini perçinlerken; markanın hak ettiği, ancak ekonomik anlamda yeterli gücü bulunmayan kitleler tarafından fahiş bulunmakta olan fiyat seviyesi, özellikle söz konusu grubun öncülüğünü yaptığı bir kullanıcı kesiminin, alternatif tercihlere yönelmesine yol açmış görünmektedir.

Alternatif konumu elinde tutmak isteyen çeşitli markaların sayısız modelleri içinde ise şüphesiz son günlerin en çok konuşulan ismi olan Leagoo S9 ön plana çıkmaktadır. Diğer tüm alternatif markaların yaratıcısı olduğu gibi, bu markanın yaratıcısı da elbette Çin… Ancak piyasadaki muadil ürünlerden tek bir farkla: Kalitesi! Apple’ın 999 dolar tutarındaki satış fiyatı ile kıyaslandığında, yalnızca 300 dolar gibi bir fiyat ile kullanıcılara aynı deneyimi yaşama fırsatını vadeden Leagoo S9; daha şimdiden alternatif ürün kullanıcılarının göz bebeği haline gelmiş gibi görünüyor.

Şu an için yalnızca Çin’de satışa sunulan ve birkaç ay içinde dünya genelinde de satış ağına kavuşacağı belirtilen Leagoo S9, sabırsız müşteriler tarafından Çin’den getirtilmeye çalışılmakta. 5.8 inç büyüklüğündeki Süper Amoled ekrana; çentikli 19.5:9 oranı eşlik etmekte. Telefonun arka yüzünde ise; 16 megapiksel çözünürlüğüne sahip çift kamera kurulumu yer almakta. Üstelik bu kurulum, yine iPhone X’te olduğu gibi, dikine bir dizayn ile konumlandırılmış vaziyette.

MediaTek P40 işlemci vasıtası ile gücüne sağlamakta olan Leagoo S9, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama kapasitesi ile de son derece etkili özellikler sunmakta! Gerek yapısal gerekse işlemsel niteliklerinin barındırdığı kalite ise Leagoo S9’u, alternatif marka ve modeller içinde zirveye aday olarak göstermektedir.